В ДВФУ создадут "синтетическую личность" на базе суперкомпьютера

В Дальневосточном федеральном университете есть идея создать "синтетическую личность" с помощью искусственного интеллекта на базе суперкомпьютера, сообщила "РГ пресс-служба университета.

В сообщении говорится, что такая "личность", будучи созданной в рамках масштабного исследовательского проекта, сможет "распознавать человеческую речь и поддерживать продолжительную и осмысленную беседу".

"Синтетическую личность" можно использовать в работе консультантом в контактном центре какой-либо госструктуры или коммерческой компании, - считают авторы идеи.