В Якутии двое детей выпали из окна многоэтажки

В Якутии следственные органы проводят процессуальные проверки по двум случаям выпадения маленьких детей из окон многоэтажных домов. Один ребенок погиб.

4 мая в реанимационное отделение Национального центра медицины был доставлен семилетний ребенок, выпавший в Якутске из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Спасти его не удалось.

- Установлено, что в момент трагедии двое несовершеннолетних находились дома без родительского присмотра, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Якутии Анна Пестерева.

Сегодня, во вторник с тяжелыми травмами был доставлен в больницу ребенок 2014 года рождения, выпавший из окна жилого дома в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

Сейчас следователи изучают обстоятельства этих ЧП. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

В ведомстве отмечают, что в прошлом году в регионе было зафиксировано восемь таких случаев. Следственное управление обратилось к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми и оборудовать окна механизмами, не позволяющими малышам открывать створки самостоятельно.