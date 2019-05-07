В Забайкалье обеспечат жильем пострадавших от природных пожаров

Власти Забайкальского края построят или купят жилье тем, кто потерял его во время природных пожаров. Его стоимость будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости жилья, сообщает региональное министерство территориального развития.

По словам главы министерства Виктора Паздникова, больше половины, точнее 52 процента пострадавших, согласно предварительному опросу, хотят именно строить, а не покупать новое жилье.

Министр отметил, что к настоящему моменту удалось договориться с крупными строительными организациями, которые готовы в кратчайшие сроки построить качественное жилье. При строительстве будет действовать социальная норма.

"Для одиноко проживающих это 33 квадратных метра. Для семьи из двух человек - это 42 квадратных метра. И три и более - это 18 квадратных метров на каждого. Есть одно "но". Законодательство ограничивает площади площадью ранее существовавшего жилого помещения. Сейчас мы планируем новые правила - округление в большую сторону, если площадь утраченного жилья балансирует между нормативами. То есть если было 25, а положено 33, то мы будем строить 33", - конкретизировал он.

Кроме того, решается вопрос об увеличении стоимости одного квадратного метра жилья до рыночной, установленной на территории Забайкальского края. Она достигает 50 тысяч рублей за квадратный метр.

От страшных пожаров, бушевавших в Забайкалье 19-20 апреля, пострадали, по предварительным данным 158 домов общей площадью около семи тысяч квадратных метров в 15 населенных пунктах. Пока в списке тех, кто нуждается в новом жилье, 122 семьи. На возмещение ущерба может понадобиться порядка 300 миллионов рублей.