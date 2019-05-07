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07.05.2019 16:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мордовия снизила объем госдолга

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В апреле Мордовия уменьшила объем государственного долга: за месяц этот показатель сократился на 1,342 миллиарда рублей.

По данным минфина РМ, на первое мая сумма долговых обязательств республики составила 55,465 миллиарда рублей. Это на 752 миллиона рублей ниже январского показателя.

Фото: Николай Гагарин
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Как уточнили в ведомстве, долг сокращается в соответствии с условиями соглашения, заключенного регионом с Минфином России.

- Погашение долга никак не влияет на безусловное выполнение социальных обязательств, - подчеркнул министр финансов Мордовии Алексей Симонов.

Напомним, что в этом году между республикой и федеральным минфином была достигнута договоренность о рассрочке до 2025 года выплаты госдолга перед федеральным бюджетом. Речь идет о 20 миллиардах рублей.

Власть Работа власти Регионы Экономика Финансы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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