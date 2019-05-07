Мордовия снизила объем госдолга

В апреле Мордовия уменьшила объем государственного долга: за месяц этот показатель сократился на 1,342 миллиарда рублей.

По данным минфина РМ, на первое мая сумма долговых обязательств республики составила 55,465 миллиарда рублей. Это на 752 миллиона рублей ниже январского показателя.

Как уточнили в ведомстве, долг сокращается в соответствии с условиями соглашения, заключенного регионом с Минфином России.

- Погашение долга никак не влияет на безусловное выполнение социальных обязательств, - подчеркнул министр финансов Мордовии Алексей Симонов.

Напомним, что в этом году между республикой и федеральным минфином была достигнута договоренность о рассрочке до 2025 года выплаты госдолга перед федеральным бюджетом. Речь идет о 20 миллиардах рублей.