Целый день носить на шее канистру с водой или песком, всю ночь писать одну и ту же фразу, не получать еду и в довершение быть избитым - такими методами "лечили" наркозависимых в реабилитационном центре под Уфой. Правоохранительные органы посчитали такие способы незаконными. Теперь организатор и девять сотрудников центра сядут на скамью подсудимых.

По данным прокуратуры Башкирии, мужчина в 2012 году создал реабилитационный центр "12 ступеней +". Центр, располагавшийся в арендованном доме села Булгаково, предлагал услуги по лечению и реабилитации наркотической и алкогольной зависимости в условиях изоляции от общества. Цена колебалась от 25 до 40 тысяч рублей в месяц. Желающих отправить туда на лечение родных, страдающих от пагубных привычек, было немало. Несмотря на то, что центр был рассчитан на 25 человек, в нем жили по 30 реабилитантов одновременно.

Однако родственники не подозревали, что сотрудники центра, кроме организатора, имеющего за плечами юридический вуз и диплом психолога, не имеют ни специального медицинского образования, ни знаний, как выявлять и лечить от зависимости. Зато среди персонала было немало "бывших" алкоголиков и наркоманов.

С согласия родственников сотрудники центра, представлявшиеся полицейскими, забирали больных прямо с улиц. Якобы их везли в отделение полиции, на деле же - в центр. И там начинался настоящий ад.

Пациентам запрещали общаться с родными. Содержали их фактически в тюремных условиях: на окнах решетки, на дверях замки, вокруг территории - четырехметровый забор. Ну и соответствующие методы лечения, о которых родные тоже ничего не знали. Правда выяснилась, когда благодаря оперативной информации в центр нагрянули полицейские. Содержавшиеся там наркоманы и алкоголики были настолько запуганы, что многие побоялись писать заявление на "тюремщиков".

Следствие шло четыре года. Сотрудникам центра предъявили обвинение в незаконном лишении свободы, истязании и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- В Уфимский районный суд передано 125 томов уголовного дела. Обвиняемые своей вины не признали, - уточнила старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова.

Кстати, это не первый случай псевдореабилитации в Башкирии. В 2017 году следком завел уголовное дело о незаконном лишении свободы на сотрудников реабилитационных центров "Возрождение" и "Счастливая жизнь", располагавшихся в Кушнаренковском районе. Следователи выяснили, что там в неволе содержались 15 жителей республики и других регионов. Кроме того, в прошлом году Верховный суд Башкирии вынес приговор 31-летнему бывшему руководителю центра "Содействие", где в марте 2016 года при пожаре погибли 12 реабилитантов. Виновного в их смерти приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.