На инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП 2019" в Москве представили рейтинг регионов, активно использующих для реализации проектов механизм государственно-частного партнерства (ГЧП).

Пермский край поделил восьмое-девятое место с Тамбовской областью. Впереди оказались Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Башкортостан, Самарская область, Югра (ХМАО) и Новосибирская область.

Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП формируется Национальным центром ГЧП при поддержке Минэкономразвития России с 2015 года. При расчете показателя "Уровень развития сферы ГЧП" учитывается сформированная на региональном уровне нормативно-правовая база и институциональная среда, необходимые для реализации проектов ГЧП, а также опыт осуществления подобных региональных и муниципальных проектов. В 2018 году участниками рейтинга стали 85 регионов.

В Прикамье в прошлом году было подписано восемь концессионных соглашений с общим объемом инвестиций 3,1 миллиарда рублей. Пять из них заключены в сфере ЖКХ. Это реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в Березниках (2,5 миллиарда рублей), создание и эксплуатация межмуниципального комплекса по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов в Лысьве (426 миллионов рублей), организация пассажирских автостанций в Березниках и Соликамске (общий объем инвестиций 60 миллионов рублей), модернизация имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря "Горизонт" (10 миллионов рублей).

По словам исполнительного директора Национального центра ГЧП Максима Ткаченко, для того чтобы регионам остаться в первой двадцатке рейтинга, необходимо продемонстрировать рост интегрального показателя на уровне восьми процентов.

- У Пермского края практически максимальный опыт в реализации проектов ГЧП. Разница между регионами-лидерами, которые находятся на первой - шестой позициях, и Прикамьем всего шесть процентов, - отметил он.

Напомним, в целях повышения компетенций сотрудников и распространения практики применения механизма ГЧП региональными министерствами территориального развития и экономического развития и инвестиций в период с 20 декабря 2018 года по 23 марта 2019-го в крае были организованы курсы повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих.

Обучение проводилось ГЧП-Институтом с привлечением экспертов, имеющих опыт реализации проектов государственно-частного партнерства. В рамках практической части комплексной образовательной программы командами были структурированы реальные инвестиционные проекты в различных сферах в формате концессионных соглашений, прошедшие стресс-тесты и получившие оценку экспертов.

На начало апреля 2019 года по трем проектам принято решение о заключении концессионного соглашения. Это реконструкция объектов теплоснабжения в Добрянке, кинотеатра "Мелодия" в Березниках и киноцентра "Кама" в Чайковском. В стадии подписания находится концессионное соглашение модернизации детского оздоровительного лагеря в деревне Гари Добрянского муниципального района. Конкурсные процедуры проводятся по объектам теплоснабжения в поселке Сылва Пермского муниципального района. Кроме того, по заключению экспертов Национального центра ГЧП Чусовской муниципальный район готовит к реализации проект реконструкции детского лагеря "Маяк".