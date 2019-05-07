"РГ" организовала выставку материалов о Победе в Заксобрании региона

В Законодательном собрании Нижегородской области (ЗСНО) открылась выставка "Российская газета" и ее друзья о Победе". В региональном парламенте выставлены планшеты с материалами нижегородского филиала "РГ", посвященными Великой Отечественной войне, героическим подвигам ветеранов, а также нашим проектам, цель которых - сохранить память о людях и событиях того времени.

Идея выставки родилась, можно сказать, экспромтом - во время состоявшейся около месяца назад встречи директора нижегородского филиала "РГ" Александра Сысоева с председателем ЗСНО Евгением Лебедевым. Последний и предложил организовать экспозицию. Подготовка велась в максимально сжатые сроки, журналисты отбирали лучшие материалы за последние несколько лет.

- Благодарен "Российской газете" за эту работу. На представленных стендах рассказывается о малоизвестных событиях, и прочитать материалы о них можно только в "РГ", - отметил на открытии выставки Евгений Лебедев. - К сожалению, ветеранов - участников событий тех лет - с каждым годом становится все меньше. Поэтому важно рассказывать подлинную историю событий Великой Отечественной войны.

На выставке, в частности, рассказывается о нижегородцах - кавалерах ордена Александра Невского, орден в свое время вручался за проявленный героизм и умение вести за собой младшему командному составу Красной армии. В 2010 году по инициативе "РГ" была издана аудиокнига воспоминаний нижегородцев-фронтовиков, награжденных этим орденом. А чуть позже на страницах "РГ" появилась работа фотохудожника Игоря Пшеницына (он занимался организацией и этой выставки) - орден Александра Невского, составленный из снимков фронтовиков Городецкого района Нижегородской области. Какая связь между Городцом и великим князем? Здесь в ноябре 1263 года он принял схиму и скончался, возвращаясь из Орды.

Также "Российская газета" помогла десяткам жителей Нижегородской области и других регионов страны найти места гибели и захоронения их родственников-фронтовиков.