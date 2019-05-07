"РГ" организовала выставку материалов о Победе в Заксобрании региона

Новости

В Дагестане загорелась АЗС, расположенная на федеральной трассе 18:42
В Башкирии задержали поджигателя, виновного в гибели женщины и детей 18:40
Константину Ярошенко удалили в американской тюрьме опухоли желудка 18:39
Названы самые продаваемые автомобили в истории 18:31
Британия будет участвовать в выборах в Европарламент 18:28
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей 18:28
В Нижнем Новгороде на детей обрушилась кирпичная стена сарая 18:25
Дом ямщика Ширяева в Москве стал объектом культурного наследия 18:18
Калужская художница попала в Книгу рекордов России 18:03
Суд оставил под арестом семерых обвиняемых по делу о "Зимней вишне" 18:02
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в "Дружбе" 17:56
Проект моста в Киеве был взят у швейцарских архитекторов без разрешения 17:53
СМИ: ЦСКА продаст Фернандеса в "Зенит" за 30 млн евро 17:50
Ученые обнаружили в Якутии останки гигантских ящеров 17:47
Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров 17:34
Суд арестовал троих фигурантов дела о взрыве на заводе в Прикамье 17:29
При пожаре на индийском авианосце погиб офицер 17:29
Мединский объяснил, почему в РФ разрешили прокат фильма "Курск" 17:23
У Дома профсоюзов в Одессе неизвестные сожгли памятные таблички 17:20
Россия станет спецгостем книжной ярмарки в Салониках 17:05
Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар 17:04
В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре 16:56
Стивен Кинг признался, за кого болеет в "Игре престолов" 16:56
На Волгоградском проспекте изменят схему движения 16:49
Валерий Гергиев выступил с оркестром на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 18:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Наглядное слово

"РГ" организовала выставку материалов о Победе в Заксобрании региона
Текст: Илья Сергеев
В Законодательном собрании Нижегородской области (ЗСНО) открылась выставка "Российская газета" и ее друзья о Победе". В региональном парламенте выставлены планшеты с материалами нижегородского филиала "РГ", посвященными Великой Отечественной войне, героическим подвигам ветеранов, а также нашим проектам, цель которых - сохранить память о людях и событиях того времени.

Идея выставки родилась, можно сказать, экспромтом - во время состоявшейся около месяца назад встречи директора нижегородского филиала "РГ" Александра Сысоева с председателем ЗСНО Евгением Лебедевым. Последний и предложил организовать экспозицию. Подготовка велась в максимально сжатые сроки, журналисты отбирали лучшие материалы за последние несколько лет.
Московская выставка "Светлый май": диалог художников России и КНР

- Благодарен "Российской газете" за эту работу. На представленных стендах рассказывается о малоизвестных событиях, и прочитать материалы о них можно только в "РГ", - отметил на открытии выставки Евгений Лебедев. - К сожалению, ветеранов - участников событий тех лет - с каждым годом становится все меньше. Поэтому важно рассказывать подлинную историю событий Великой Отечественной войны.

На выставке, в частности, рассказывается о нижегородцах - кавалерах ордена Александра Невского, орден в свое время вручался за проявленный героизм и умение вести за собой младшему командному составу Красной армии. В 2010 году по инициативе "РГ" была издана аудиокнига воспоминаний нижегородцев-фронтовиков, награжденных этим орденом. А чуть позже на страницах "РГ" появилась работа фотохудожника Игоря Пшеницына (он занимался организацией и этой выставки) - орден Александра Невского, составленный из снимков фронтовиков Городецкого района Нижегородской области. Какая связь между Городцом и великим князем? Здесь в ноябре 1263 года он принял схиму и скончался, возвращаясь из Орды.

Также "Российская газета" помогла десяткам жителей Нижегородской области и других регионов страны найти места гибели и захоронения их родственников-фронтовиков.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров
Разработан порядок изготовления автомобильных номеров
Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру
В России упростят процедуру признания инвалидности
Минприроды не готовит законопроект о запрете пластиковой посуды