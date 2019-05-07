В Мордовии на поминках в столовой отравились 26 человек

В Мордовии начата доследственная проверка по факту массового отравления: после поминального обеда в столовой поселка Комсомольский Чамзинского района заболели 26 человек.

Как сообщил Следственный комитет по региону, информация о ЧП появилась в местных СМИ.

- Поминальный обед проходил в заведении общественного питания 30 апреля. На следующий день у большинства из тех, кто там находился, появились симптомы отравления. Некоторым госпитализированным в медицинские учреждения поставлен диагноз "сальмонеллез", - уточнили в СУ СК РФ по РМ.

В ходе проверки предстоит установить точное количество пострадавших и вероятный источник заражения. Будет назначен комплекс судебных экспертиз, которые выяснят причину возникновения инфекции и определят степень вреда, причиненного здоровью пострадавших.

Санитарно-эпидемиологическое расследование по вспышке заболеваемости острой кишечной инфекцией в Комсомольском начал и республиканский Роспотребнадзор.