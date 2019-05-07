В Башкирии в огне погибла женщина с двумя детьми

В городе Давлеканово в ночь на 7 мая во время пожара погибли женщина и ее двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Пожар начался в первом часу ночи по московскому времени на улице Октябрьская. Загорелся одноэтажный дом на двух хозяев. Через семь минут после поступления сообщения о пожаре, огонь локализовали на площади 24 квадратных метра. Чуть более получаса понадобилось для полного тушения. На пепелище пожарные нашли тела 30-летней женщины и ее детей - 10-летнего мальчика и шестилетней девочки.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит причину возгорания.

Между тем в управлении СКР по Башкирии сообщили, что факту гибели троих человек возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.