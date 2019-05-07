В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина ворвался на территорию Печерского монастыря, где устроил настоящий дебош - выкрикивал оскорбления в адрес служителей, поссорился с охранником, размахивая при этом пистолетом. Как выяснилось позже - игрушечным.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел вечером 6 мая. Около 20.30 в отдел полиции № 5 по Нижегородскому району Нижнего Новгорода поступило сообщение от охранника монастыря о нарушении общественного порядка.

Вскоре дебошира задержали и доставили в отдел для разбирательства. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Она предусматривает наложение штрафа в размере от пятисот до тысячи рублей или арест на срок до пятнадцати суток.