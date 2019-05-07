Жители Перми похитили бизнесмена, потребовав за него 12 млн рублей

В Перми возбудили уголовное дело по факту похищения человека из корыстных побуждений. Об этом сообщили в краевом следственном управлении.

По данным СК, три жителя Перми решили заработать денег преступным путем - похитить бизнесмена и вымогать деньги за его выкуп. Они подстерегли предпринимателя на улице, на голову надели мешок и силой запихнули в машину. По дороге ему угрожали ножом, пытаясь запугать. Так как преступники заранее готовились к похищению, они нашли место, где спрятать бизнесмена. Они связали и увезли его в Кунгурский район.

Потом похитители отправили знакомому бизнесмена смс-сообщение с требованием выплатить им 12 миллионов рублей. Получив это послание, тот сразу обратился в полицию.

Сыщики начали розыск похищенного. Им удалось сначала задержать одного из преступников, а потом и остальных. Вскоре был освобожден и предприниматель.

Сейчас мужчинам предъявлено обвинение и они арестованы. Если суд признает их виновными, то могут быть приговорены к 12 годам лишения свободы.