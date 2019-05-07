На Алтае пресекли контрабанду амурских тигров

Алтайские таможенники и пограничники предотвратили попытку незаконного вывоза из России в Республику Казахстан экзотических животных.

В автомобильном пункте пропуска "Веселоярск" в нескольких автомобилях КАМАЗ проверяющие обнаружили амурских тигров, канадских волков, африканского льва, гималайских медведей и других животных. У перевозчика отсутствовали документы, разрешающие вывоз зверей за пределы РФ.

- Перемещаемые животные являются стратегически важными ресурсами фауны, виды которых включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находятся под угрозой исчезновения, - напоминает официальный сайт Сибирского таможенного управления.

В отношении владельца экзотических животных возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду. Ему может грозить до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

По словам таможенников, амурских тигров и других зверей у владельца изъяли. Для них созданы подходящие условия для содержания.