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07.05.2019 13:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сколько школ и детсадов построят в Новосибирской области за шесть лет

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области в ближайшие шесть лет построят почти 50 школ и 44 детских сада. Здания будут возведены в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография".
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
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Как отметил губернатор региона Андрей Травников в ходе выездного совещания, посвященного строительству социальных объектов, это масштабная задача, которую предстоит выполнить профильным ведомствам. В связи с этим, как подчеркнул глава области, сегодня на первый план выходит жесткое соблюдение графика работ. Также серьезные требования необходимо предъявлять к заказчикам, проектировщикам и строителям.

По информации пресс-службы регионального правительства, в 2015-2018 годах в области было построено и реконструировано 11 школ, рассчитанных на шесть тысяч учащихся. В 2019-2021 годах нацпроектом "Образование" предусмотрено строительство и ремонт 17 школ вместимостью почти 14 тысяч человек.

Андрей Травников лично осмотрел несколько строящихся учреждений образования. В их числе - школа по улице Виктора Шевелева в Кировском районе (ЖК "Матрешкин двор") на 1100 человек, которая может быть сдана уже в этом году - на год раньше срока. В этом же микрорайоне в текущем году будет введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест. Еще одна школа возводится на улице Титова (микрорайон "Чистая слобода"). Губернатор Андрей Травников поставил задачу ввести ее в эксплуатацию в этом учебном году. Он поручил региональному правительству проконтролировать этот вопрос.

По словам главы региона, застройщики должны гарантировать качественное выполнение работ и строгое соблюдение сроков.

Справка

Новосибирская область участвует во всех десяти федеральных (региональных) проектах, которые реализуются в рамках нацпроекта "Образование". Всего до 2024 года планируется построить 48 школ, рассчитанных на 27,8 тысячи мест. Как отметил Андрей Травников, это позволит ликвидировать вторую смену в школах.

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