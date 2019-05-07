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07.05.2019 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стала известна дата суда по делу кемеровской "Зимней вишни"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

16 мая в Заводском районном суде Кемерова начнется рассмотрение уголовного дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018-го погибло 60 человек.

Фото: Максим Киселев/РИА Новости
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на судью Николая Быданцева, по делу предстоит допросить около шестисот человек, заседания будут проходить два-три раза в неделю. На предварительном заседании, состоявшемся сегодня в открытом режиме, в качестве потерпевших зарегистрировались 27 человек, присутствовали родственники погибших и журналисты (всего более 50 человек).

Обвиняемыми по делу проходят семеро: начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и ее инженер Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова.

Последние, а также Судденок обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Полозиненко и Никитину инкриминируется нарушение требований пожарной безопасности, Антюшину - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. А Генину предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

По факту пожара возбуждено три уголовных дела, фигурантами которых являются в общей сложности 15 человек.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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