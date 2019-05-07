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07.05.2019 18:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд оставил под арестом семерых обвиняемых по делу о "Зимней вишне"

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Заводский районный суд Кемерова рассмотрел ходатайства семерых обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Стала известна дата суда по делу кемеровской "Зимней вишни"

На судебном заседании решался вопрос об избрании меры пресечения для генерального директора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко, сотрудника той же компании Александра Никитина, начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, генерального директора комбината Юлии Богдановой и охранника Сергея Антюшина.

- Ранее во вторник адвокаты семерых обвиняемых, процесс в отношении которых начнется 16 мая, попросили об изменении меры пресечения на домашний арест, - сообщает РИА Новости.

Адвокаты утверждали, что их подзащитные не намерены оказывать давление на свидетелей и не собираются скрываться от правосудия. Однако суд решил, что они останутся под стражей до 26 октября.

Как уже сообщала "РГ", Богданову, Соболева и Судденок обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло смерть двух и более лиц. Игорь Полозиненко и Александр Никитин также обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности. Охранника Сергею Антюшина будут судить только за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сергея Генина обвиняют в халатности.

Напомним, в рамках уголовного дела по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек, арестованы 15 подозреваемых. Среди них чиновники, руководители МЧС, собственники и управляющие зданием.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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