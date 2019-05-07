В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки

Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, 41-летний подозреваемый предложил предпринимателю из города Белово, обеспокоенному проходящими у него обысками, прекратить оперативно-розыскные мероприятия за 500 тысяч рублей. Деньги собирался получить через посредников. О коррупционной схеме стало известно сотрудникам областного УФСБ России, которые передали материалы в следственные органы.

- Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части пятой статьи 290 УК РФ, в рамках расследования которого действиям всех участников преступления будет дана юридическая оценка, - рассказала "РГ" официальный представитель СУ СКР по региону Надежда Ананьева. - Изъята значимая документация по делу, выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Вопрос о предъявлении полицейскому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения будет решен в ближайшее время.

Руководство полицейского главка назначило в отношении фигуранта уголовного дела служебную проверку.

- Провести проверку поручено оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области, на это время сотрудник полиции отстранен от занимаемой должности. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.