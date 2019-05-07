В Дагестане машина насмерть сбила телеведущую Тамиллу Абдулаеву

В Махачкале в результате двойного ДТП погибла известная журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева.

- Тамиллу сбил автомобиль, и в результате аварии женщина получила травмы несовместимые с жизнью. "Скорая", которая везла телеведущую в больницу, также попала в ДТП, в нее врезался легковой автомобиль, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального Минздрава.

Телеведущая скончалась в приемном отделении республиканской клинической больницы. В ведомстве подчеркнули, что смерть наступила из-за травм, полученных женщиной в результате первого ДТП. Виновники обоих столкновений задержаны.

Тамилла Абдулаева работала шеф-редактором в медиахолдинге "МТВ Столица". Вела программы "Медицинский вестник" и "Формула успеха".