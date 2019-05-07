В Дагестане загорелась АЗС, расположенная на федеральной трассе

В Каякентском районе Дагестана произошел пожар на автозаправочной станции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

ЧП произошло в четырех километрах от населенного пункта Первомайское, на федеральной автодороге. По предварительным данным пострадавших нет.

- Огнем были охвачены одна из цистерн с газом и одноэтажное здание. Место возгорания оцеплено работниками министерства внутренних дел. В 17:50 пожарные ликвидировали открытое горение, идет проливка и разбор конструкций, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 68 человек и 19 единиц техники.