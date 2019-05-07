Накануне посевной были подведены итоги деятельности агропромышленного комплекса Ленинградской области в 2018 году. Несмотря на повышение многих показателей и активные меры областного правительства, был выявлен ряд стабильных проблем. Состояние АПК сложно назвать развивающимся из-за сдерживающих факторов - технологических, природных, финансовых и организационных.

Оживить гектары

Прежде всего, огромные потенциально плодородные земли простаивают. Сельское хозяйство Ленинградской области использует лишь 232 тысячи гектаров земли. Многие поля постепенно зарастают и, возможно, уже совсем скоро превратятся в молодой лес. В таких условиях ввод земли в оборот становится основной задачей.

Соглашение с Минсельхозом РФ на 2019 год определило для региона нужные показатели: в ходе культуртехнических мероприятий ввести в оборот пять тысяч гектаров земли, что в полтора раза больше, чем в 2018-м.

Активно работать с землей Ленинградская область начала лишь в прошлом году. Первым стал Лужский район. Выделили 15 миллионов рублей, чтобы "разграничить" землю. В апреле будет завершен первый контракт и на кадастровый учет поставят около пяти тысяч гектаров земли, которыми затем смогут воспользоваться аграрии. В этом году выделили уже чуть больше - 19,5 миллиона на шесть районов.

В перспективе новые земли должны не только увеличить объемы производства и прибыль уже функционирующих предприятий, но и дать возможность для входа на рынок новым инвесторам. А с новыми производствами появятся и новые рабочие места.

Вот только, по словам экспертов, необработанные земли - это палка о двух концах. С одной стороны, они намерены привлечь на территории новых вкладчиков. А с другой - чтобы этот самый вкладчик заинтересовался, сначала земли нужно подготовить. Что потребует от региона немалых затрат.

Признать проблемы

Подводя итоги, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко подтвердил, что региональному АПК мешает развиваться большое число проблем.

- Их, как всегда, огромное количество. Земля требует 24 часа работы на ней, несмотря ни на что, и вносит свои погодные изменения, которые приходится преодолевать. Прошлый год не стал исключением: количество осадков в мае и июне от нормы отличалось практически в два раза. При среднегодовых значениях в 45, в мае были в районе 20 осадков. В июне при 40 - 23, - подчеркнул Олег Малащенко.

Огромные плодородные земли простаивают. Сельское хозяйство Ленобласти использует лишь 232 тысячи гектаров

Помимо этого, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу согласился, что трудовые ресурсы сегодня являются основополагающими для развития сельского хозяйства Ленинградской области. Считается, что спасти ситуацию должна программа "Ленинградский гектар".

Районы, в которых безвозмездно будет предоставляться земля, были известны давно: Бокситогорский, Подпорожский, Лодейнопольский и Сланцевский. Эти территории успели выделить под программу 14,5 тысячи гектаров земли. Однако земельные участки не были оформлены.

Однако пока проблема человеческого капитала остается актуальной, несмотря на попытки региона улучшить условия. Но уже сейчас эксперты подтверждают, что именно низкий уровень жизни в селах оказывает негативное влияние на экономику АПК.

Экспорт возможностей

В прошлом году АПК Ленобласти вошел в экспортный проект страны. Цифра экспорта за 12 месяцев составила чуть больше 211 миллионов долларов. Причем самыми экспортируемыми стали совсем не свойственные АПК продукты: табачные изделия, чай и кофе. Яйца оказалось на третьем месте и составили порядка 25 процентов от всего экспорта региона.

По словам Олега Малащенко, именно факт поставки продукта за рубеж позволил сдержать цену на яйца в прошлом году.

Но и здесь не обошлось без сложностей. По словам руководителя управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергея Кармазина, многие компании, которые хотят наладить экспорт, оказываются совсем "несамостоятельными".

- Мы вместе с зарубежными экспертами проводим аттестацию предприятий для экспорта отечественной продукции за границу в соответствии с требованиями других стран. В рамках этой работы проблемой становится то, что хозяйствующий субъект не понимает требований, которым должен следовать.

В Петербурге такое чаще всего случается с молочными предприятиями. Поэтому требуется прослеживать полный цикл: от сырья до конечного продукта.

К сожалению, разъяснительная работа, которая проводится постоянно, пока не дает должного результата, - сетует эксперт.

Кроме того, Сергей Кармазин подтверждает, что большие сложности есть в области муниципального земельного контроля. Типичным нарушением законодательства стало самовольное занятие или использование земель не в соответствии с их целевым назначением. За три года управление Россельхознадзора провело 1586 проверок соблюдения требований земельного законодательства и выявило 818 нарушений. Для профилактики нарушений управление Россельхознадзора разработало сервис ursn.spb.ru/testing, который позволит аграриям самостоятельно оценивать соответствие обязательным требованиям в сфере земельного надзора и подготовиться к проверкам ведомства.