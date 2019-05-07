Борьба с зарплатами в конвертах, по оценкам Федеральной налоговой службы, принесла в прошлом году консолидированному бюджету РФ порядка ста миллиардов рублей. И это не предел - глава ФНС Михаил Мишустин назвал обеление доходов одним из важных резервов для пополнения казны. Власти регионов Северо-Запада разделяют позицию налоговой службы, ведь во многих субъектах именно НДФЛ занимает наибольший удельный вес в доходной части бюджета. Какие новые механизмы легализации рынка труда появились или могут появиться в СЗФО, выясняла корреспондент "Российской газеты".

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В 2018 году сборы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 3,7 триллиона рублей - на 402 миллиарда рублей, или на 12,4 процента, больше, чем в 2017-м. Объем перечисленных страховых взносов увеличился на 10,6 процента (617 миллиардов рублей) и достиг планки в 6,4 триллиона. Причем прибавка в сто миллиардов, как предполагают в ФНС, стала результатом мероприятий по легализации рынка труда.

В регионах Северо-Западного федерального округа одним из механизмов борьбы с нелегальной занятостью стали сервисы, позволяющие анонимно сообщить о зарплате в конвертах. В Калининградской области такая онлайн-приемная заработала в конце прошлого года на официальном сайте правительства региона. В первом квартале 2019-го обращения оставили 113 калининградцев.

В список организаций, на которые поступили жалобы, попали в том числе крупные аграрные компании и частные охранные предприятия. Власти передали всю информацию контролирующим структурам.

- Совместно с региональным Управлением Федеральной налоговой службы и правоохранительными органами на ближайшей межведомственной комиссии мы планируем обсудить меры, которые могут быть применимы к недобросовестным работодателям, - отмечает заместитель председателя правительства Калининградской области Наталья Сибирева.

В Череповце Вологодской области анонимное анкетирование по проблемам неформальной занятости стартовало в августе прошлого года. В первый месяц анкеты заполнили 150 человек, более 50 респондентов указали, что получают серую зарплату. Представителей самых крупных предприятий, работники которых сообщили о конвертах, пригласили на совещание с участием прокуратуры, управления экономической политики мэрии, налоговой инспекции, Пенсионного фонда и центра занятости.

Мероприятия стали частью дорожной карты по противодействию теневому сектору экономики Вологодской области на 2015-2020 годы. Заполнить анкету можно и сейчас с помощью специального онлайн-сервиса.

Завладеть информацией

Раньше россияне могли пожаловаться на заработок в конверте в прокуратуру или Государственную инспекцию труда. Однако многие работники опасались притеснений со стороны начальства, ведь заявитель должен сообщить контролерам свое имя, фамилию, должность. Эксперты такие опасения разделяют. Руководство компании действительно может на вполне законных основаниях сделать так, чтобы жалобщику работалось некомфортно. А если речь идет о небольшом населенном пункте с узким рынком труда, найти другую работу человеку, который поступил вроде бы правильно, решил побороться за белую зарплату, будет крайне сложно.

- С этой точки зрения запуск анонимных механизмов взаимодействия граждан и контролирующих органов - оправданное решение, - комментирует ситуацию доцент департамента менеджмента Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, специалист в области управления персоналом Елена Кудрявцева. - Однако, на мой взгляд, такие сервисы должны создаваться не с целью наказать конкретных провинившихся работодателей, а с целью получить объективную информационную картину, исходные данные для дальнейшего глубокого анализа проблемы.

Здесь можно провести аналогию с методикой "тайный покупатель". Компания не может депремировать сотрудника, на недоработки которого указал "тайный покупатель". Но она может использовать эти сведения, чтобы принять какие-то управленческие решения и стимулировать сотрудника работать лучше.

Борьба с зарплатами в конвертах за год принесла бюджету порядка 100 миллиардов рублей. И это не предел

Пока в РФ очень мало достоверной информации о занятости в неформальном секторе. Есть оценки Росстата, согласно которым теневой фонд оплаты труда составляет порядка десяти триллионов рублей в год, исследования Росфинмониторинга. Однако федеральные органы статистики не могут учесть всех работодателей, которые платят сотрудникам часть зарплаты официально, а часть - в конвертах. И уж тем более не могут разбить серый рынок труда по секторам экономической деятельности, типам предприятий и так далее.

- Если анонимную информацию начнут собирать во всех регионах и региональные власти обобщат и предоставят всем желающим результаты своих опросов, это будет полезно и местным чиновникам, и социологам, - продолжает эксперт ВШЭ в Санкт-Петербурге. - Осознав масштабы явления, разнообразие типов компаний, работающих в неформальном секторе экономики, мы сможем понять, в каком направлении двигаться, чтобы борьба с конвертами была эффективной.

Отлучить от госзаказа

Федеральные законодатели предложили еще один вариант решения проблемы: временно закрыть для работодателей, которых в использовании конвертов уличил суд, доступ на рынок государственного и муниципального заказов. А также лишить их на некоторое время налоговых льгот.

- Фирмы, уклоняющиеся от уплаты страховых взносов, налогов, фактически демпингуют при проведении конкурсов и подрядов, - поясняет необходимость принятия такого решения депутат Госдумы РФ Олег Шеин. - То есть честно работать становится невыгодно.

Большинство же предпринимателей выходом из ситуации называют снижение фискальной нагрузки на зарплаты.

Об этом неоднократно заявлял и федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, и представители ведущих российских бизнес-объединений. Сейчас с одной "белой" тысячи рублей работодатель должен выплачивать в страховые фонды 300 рублей. Еще 13 процентов отчисляется в бюджет как НДФЛ.

- Полностью белые зарплаты обходятся предпринимателям дорого, а экономия на рабочей силе является одним из немногих доступных путей снижения себестоимости работ, - подводит итог Елена Кудрявцева. - Позволить себе экономить на рабочей силе за счет роботизации производства могут редкие компании, имеющие серьезные инвестиционные ресурсы и долгосрочную стратегию развития бизнеса. Большинство же фирм просто держатся на плаву. Если не изменится фискальная политика, если не произойдет существенных изменений в экономике, такие компании продолжат держаться на плаву за счет дешевой рабочей силы, в том числе за счет зарплаты в конвертах. За счет этого же ресурса они покроют и штрафы, и недополученную в результате каких-то ограничений прибыль.