Музеи Петербурга осваивают цифровые технологии

В апреле Росстат опубликовал данные о посещаемости музеев в разных регионах страны в 2017 году. Лидером в рейтинге стал Санкт-Петербург. Здесь на тысячу жителей города приходится почти пять тысяч посетителей музеев. Какие меры уже сейчас предпринимают учреждения для разделения потоков путешественников?

В прошлом году Государственный Эрмитаж посетили 4,22 миллиона человек, Русский музей - 2,5 миллиона. Министерство экономического развития поставило перед отраслью задачу в 2019 году увеличить туристический поток в два раза. Пока подобный размах представить трудно - и так нередко можно увидеть картину, как через всю Дворцовую площадь тянется очередь в Зимний дворец.

Сейчас музейщики говорят, что не борются со сверхтуризмом как с явлением. Тем не менее у каждого культурного учреждения есть "предел возможностей". Например, Главный комплекс Эрмитажа и Главный штаб могут принять не более пяти миллионов посетителей в год. До критической отметки осталось совсем чуть-чуть. Перед музеем встает сложная задача: одновременно увеличить турпоток и сохранить при этом спокойную обстановку в парадных залах.

Для этого внедряют цифровые технологии. На них в последнее десятилетие культурные учреждения делают особые ставки. Русский музей, например, одним из первых присоединился к платформе дополненной реальности Артефакт. Приложение - это интерактивный гид по выставкам. Посетителям достаточно лишь навести камеру мобильного устройства на объект, а ресурс сам распознает экспонат и расскажет о нем в деталях. Если предмет искусства реставрировали, турист сможет увидеть состояние до реставрации, а также сам процесс восстановления. В Русском музее в "зоне приложения" находится шесть выставок. В ближайших планах - создать виртуальную экспозицию "Союз молодежи" к открытию одноименной выставки в Корпусе Бенуа.

Помимо этого, в интернете есть портал, открывающий онлайн-доступ к коллекции - "Виртуальный Русский музей". Начальник этой службы Мария Гладких рассказала, что еще десять лет назад многие опасались выкладывать коллекции и виды залов в интернет, думая, что посетитель будет довольствоваться цифровой копией и не придет в музей реальный. Мнение изменилось.

Цифровые копии артефактов стимулируют к визиту в музей и помогают подготовиться к восприятию

- Цифровые воспроизведения артефактов не только стимулируют к посещению, но и помогают лучше подготовиться и осознанно прийти на встречу с прекрасным.

Во время визита цифровые технологии дают посетителю возможность не зависеть от экскурсовода и передвигаться в комфортном темпе, уделяя внимание своим любимым произведениям. Это во многом разгружает музей и делает работу залов более гармоничной, - подчеркивает эксперт.

Способность "распределять" потоки между музеем цифровым и музеем реальным подтверждают и цифры. Только за 2019 год число онлайн-посетителей информационно-образовательного ресурса составило 430 500 человек.

Согласно исследовательскому отчету, опубликованному Markets and Markets, мировой рынок виртуальной реальности вырастет с 7,9 млрд долларов до 44,7 млрд долларов к 2024 году. Эрмитаж вносит свой существенный вклад для достижения этой планки.Помимо аналогичного с Русским музеем "Виртуального визита", у Эрмитажа есть программы виртуальной реальности. На данный момент завершены два проекта по созданию приложений для просмотра в VR-шлемах: это трехмерные модели зала Юпитера и Большого Итальянского просвета. Сейчас идут работы по созданию модели Галереи древней живописи.

Также существует экскурсия по музею в очках виртуальной реальности - фильм, снятый в формате панорамного видео 360. Принципиальное отличие шлема от очков состоит в том, что "головной убор" отслеживается в пространстве, а очки - нет.

P.S.

Отвечая на запрос "РГ", музеи акцентировали внимание на том, что данные проекты направлены скорее на тех, кто не имеет возможности посмотреть на экспонаты вживую, нежели на борьбу с избыточным туризмом. Пока ограничение по количеству посетителей опрошенные "РГ" музеи вводить не собираются.