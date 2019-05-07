На Куршской косе из-за тумана погибли сотни перелетных птиц

Морское побережье Куршской косы в Калининградской области покрылось сотнями тел мертвых птиц. Об этом в начале мая стали сообщать очевидцы в соцсетях.

Массовая гибель пернатых спровоцирована погодными условиями, сообщили в пресс-службе национального парка "Куршская коса". Над этой узкой полосой суши между Балтийским морем и Куршским заливом идет основная сезонная миграция европейских перелетных птиц.

27 апреля, во время массового ночного перелета над Балтикой певчих дроздов, был сильный туман. В таких условиях птицы погибают и падают в воду, поскольку перестают ориентироваться в пространстве. Несколько дней спустя, 2 мая, штормило, и сильный западный ветер выбросил останки дроздов на берег косы.

Как пояснил научный сотрудник нацпарка Константин Иванюк, в ходе миграции птицы над морем гибнут всегда, но не всегда их останки выносит на пляж. Во время основных перелетов птиц такое явление вызывается сочетанием тумана, который часто образуется весной, при резких перепадах температур, и сильных западных ветров.

В этом явлении для орнитологов нет ничего экстраординарного. За ним уже 30 лет наблюдает кандидат биологических наук Анатолий Шаповал, старший научный сотрудник биостанции "Рыбачий". На сей раз он прошел два километра вдоль моря и на этом отрезке собрал сотни останков певчих дроздов и ﻿несколько ﻿зарянок.

Случается, что на побережье волны выбрасывают еще больше птиц и большее количество видов. Так, в 2013 году выбросило много дроздов и зябликов. Обычно среди погибших птиц встречаются четыре вида дроздов, зарянки и зяблики.