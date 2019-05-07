Уже через несколько месяцев на дороги страны могут выйти автомобили с отметкой "А", что означает "автономное вождение". Пока беспилотные машины не вписаны в правовое поле, но после 2022 года, когда завершатся первые масштабные эксперименты по использованию робоавтомобилей, можно ожидать кардинальных изменений в ПДД. И хотя эра беспилотников еще не началась, в регионах уже адаптируют автоматизированные системы управления дорожным движением под транспорт будущего.

На пороге перемен

Еще лет десять назад о беспилотных автомобилях в основном дискутировали футуристы. Сейчас будущее транспорта на автопилоте обсуждают уже на уровне правительства России.

- На сегодня все ведущие производители автомобилей заявили, что в 2022-2025 годах они приступают к этапу коммерциализации. То есть речь идет уже не о создании автономных автомобилей, а об их запуске в массовое производство. Так что через три-четыре года такие машины начнут ездить по улицам, - считает заведующий кафедрой транспортных систем автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ доктор экономических наук Александр Солодкий.

Солодкий подчеркивает: беспилотные автомобили появились не сами по себе, это закономерный этап развития транспортных технологий.

- Раньше это были отдельные экосистемы, живущие каждая сама по себе. Сегодня уровень развития телекоммуникационных технологий становится таким, что это все можно развивать как единый комплекс, что сразу дает другое качество решения и управления транспортной инфраструктурой, - говорит эксперт.

Умнеют все. Прототипы автоматизированных систем управления дорожным движением появились еще в восьмидесятые годы прошлого века, и изначально они могли синхронизировать работу светофоров лишь на одной-двух улицах. Сейчас, например, только в Петербурге к городскому центру управления дорожным движением подключено 1040 из 1643 светофоров.

Совершенствуются навигационные системы. Если еще десять лет назад на въездах в Петербург дежурили хваткие ребята, которые обещали за небольшую сумму показать наиболее короткий маршрут по городу, то сейчас такая схема в принципе ушла в прошлое.

Высокий уровень автоматизации наблюдается и в самих машинах. Автомобили уже паркуются самостоятельно. Следующий этап - они начнут самостоятельно ездить по улицам.

И здесь главный вопрос - как будет организован этот процесс.

Цепи светофоров

В Петербурге сейчас модернизируется городская система управления дорожным движением. Как отметил замдиректора по развитию дирекции по организации транспортных систем Петербурга Дмитрий Зайченков, стратегическая цель всех нововведений - подготовить городские улицы к движению беспилотных авто.

Это заявление прозвучало на IV Международной научно-практической конференции "Транспортное планирование и моделирование", проходившей в СПбГАСУ. Два дня на площадке вуза ведущие специалисты по транспортному планированию обсуждали практические аспекты внедрения машин с автономным управлением.

- Мы для себя видим задачу создать такую инфраструктуру, которая не будет зависима от производителей транспортных средств, - говорит Зайченков.

Основной принцип, по которому выстроены все городские проекты, следующий: автомобиль может ехать по такому маршруту и с такой скоростью, с какой решит водитель.

Но если водитель выберет определенный маршрут и будет следовать с определенной скоростью, он попадет в зеленую волну и максимально быстро доедет из точки А в точку Б.

Определенные успехи есть. Так, в прошлом году во время ЧМ по футболу для общественного транспорта была выработана специальная система приоритета, которая позволила по всем 11 маршрутам, перевозившим болельщиков, повысить среднюю скорость на 36 процентов. В 2015 году был изменен алгоритм работы светофоров на Васильевском острове, благодаря этому удалось значительно увеличить скорость движения автомобилей на данной территории.

Через три-четыре года автономные машины начнут ездить по улицам наших городов, все ведущие производители приступили к их коммерциализации

Чтобы система заработала на всех улицах и в постоянном режиме, требуется масштабная модернизация городской транспортной инфраструктуры. Так, к центру управления дорожным движением должны быть подключены 100 процентов светофоров, увеличено число видеокамер.

В принципе, все эти мероприятия нужны не только для беспилотников, внедрение интеллектуальных систем управления дорожным движением может снизить число пробок и увеличить скорость автомобильного потока.

Испытание трассой

Пока в Петербурге рассматривают возможность подключения к действующим автоматизированным системам АСУДД дополнительных камер и светофоров, в соседней Ленобласти вовсю готовятся к эксперименту по беспилотному движению на трассе "Скандинавия". К 2021 году Росавтодор намерен создать здесь инфраструктуру для беспилотного движения. Аналогичная работа ведется и в Финляндии, таким образом, уже через два года машины на автопилоте должны иметь возможность пересекать государственную границу.

Беспилотное движение откроют и на участке М-11 платной дороги, которая свяжет Москву и Петербург.

Для ряда регионов СЗФО развитие инфраструктуры для беспилотного транспорта пока не особенно актуально. Причина банальна - отсутствие связи. Дело в том, что те же светофоры или камеры в АСУДД подключены к интернету; в тех районах, где его нет, система работать не может. Точно так же и уже созданные робоавтомобили не могут без интернета, ведь они ездят по навигаторам и обмениваются между собой информацией о дорожной обстановке и состоянии автомобиля.

Беспилотное движение откроют и на участке М-11 платной дороги, которая свяжет Москву и Петербург

Но экспертное сообщество пока не видит в площади покрытия интернетом серьезного сдерживающего фактора для развития. С большой вероятностью первые такие машины появятся именно в Москве и Петербурге, где со связью все в порядке. И уже потом распространятся в других регионах.

Достаточно одного пикселя

Больше всего вопросов у специалистов вызывает то, как автомобили с автономным вождением будут уживаться с привычными машинами в одном транспортном потоке.

С одной стороны, беспилотный автомобиль предсказуем, он следует по заданному маршруту. С другой - системы, устанавливаемые в таких автомобилях, пока не могут сравниться с человеческим глазом и мозгом. Как отреагирует автопилот на яму на дороге или на автохама, пока неизвестно, таких испытаний не проводилось.

Но, как говорит заместитель генерального директора по интеллектуальным транспортным системам и АПК "Безопасный город" Роман Душкин, уже известно, что ахиллесова пята существующих беспилотников - это система освещения. Эксперт полагает, что перед запуском на рынок беспилотные автомобили необходимо оборудовать сенсорами, работающими вне светового диапазона.

Еще одна особенность компьютерного зрения - это оптические иллюзии. Беспилотные автомобили считывают информацию с дорожных знаков, анализируя каждый пиксель. Достаточно пешеходу надеть футболку с принтом, в котором машина прочитает дорожный знак, - появляется риск наезда на человека.Эксперт отмечает: прежде чем допускать беспилотные машины на улицу, такие вопросы должны быть решены.