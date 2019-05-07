На Вологодчине стартовал пилотный проект по поддержке райпотребкооперации. Власти закупят в нынешнем году шесть новых автолавок. Для этого из областного бюджета выделят шесть миллионов рублей.

В регионе на труднодоступных территориях проживают более 40 тысяч человек. В подавляющем большинстве обитают там пенсионеры. Им сложно добираться за продуктами в другие сельские поселения. Поэтому единственный для них вариант - автолавки.

А вообще система потребительской кооперации представлена в 19 муниципальных районах области и обслуживает 195 тысяч человек, или более 16 процентов. Полторы тысячи населенных пунктов - это как раз труднодоступные и малонаселенные деревни и поселки. Развивать там организации потребкооперации нелегко: нет дорожной и логистической инфраструктуры, производственные мощности и торговые объекты устарели, не хватает кадров, высокие налоги, неустойчивый сигнал интернета. А еще экспансия федерального ретейла в районных центрах. Из-за этого потребкооперация испытывает трудности в сохранении своих магазинов.

Поэтому в регионе стараются ее поддерживать. Еще в 2014 году департамент экономического развития области определил ее развитие как приоритетное. За эти годы оказывали помощь по разным направлениям. Во-первых, это субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в размере 3,6 миллиона рублей, во-вторых, создание собственного дела - грантовая поддержка, ее сумма - 4,2 миллиона, в-третьих, займы под низкий процент в размере шести миллионов рублей через Фонд ресурсной поддержки. Два года назад приняли решение компенсировать затраты на горюче-смазочные материалы. А это десять миллионов рублей из областного бюджета ежегодно.

- Проблемы потребкооперации разноплановы. Но в каждой госпрограмме есть мероприятия, прямо или косвенно способные ей помочь. Комплексное решение данных вопросов не только приведет к сохранению потребкооперации, но и будет способствовать развитию села в целом. Есть предложение в рамках пилотного проекта снабдить несколько магазинов спутниковой связью для того, чтобы иметь возможность использовать онлайн-кассы в тех местах, где нет сотового охвата, - прокомментировал замгубернатора области Виталий Тушинов.

Экспансия федеральных сетей делает магазины потребительской кооперации убыточными

Но всех этих мер поддержки все равно недостаточно. Поэтому в регионе запустили проект по обновлению парка автолавок. Закупка новых транспортных средств для мобильной торговли будет проводиться на условиях софинансирования: 50 процентов - средства регионального бюджета, 49 - бюджета организации и один процент - деньги муниципального образования.

А еще чиновники уверены, что работа райпотребкооперации должна быть на постоянном контроле, и именно там необходимо разрабатывать проекты развития выездной торговли с учетом местных особенностей.

Цифра

40 тысяч человек проживают в регионе на труднодоступных территориях.