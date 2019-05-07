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07.05.2019 14:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Чижик" полетел

В РФ назвали регионы-лидеры по уровню развития ГЧП
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 97(7855)
Национальный центр государственно-частного партнерства огласил итоги рейтинга российских регионов по уровню развития ГЧП в 2018 и 2019 годах. Первое место поделили шесть регионов, в том числе Санкт-Петербург.

Лидирующую позицию по уровню развития ГЧП Северная столица занимала и в прошлогоднем рейтинге. Еще годом ранее город находился на пятом месте. По словам председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Романа Голованова, сейчас власти сопровождают порядка 30 ГЧП-проектов высокой социальной значимости, которые находятся на разных стадиях реализации.

Так, благодаря механизмам государственно-частного партнерства в Северной столице заработал знаменитый "Чижик" - первый в России частный трамвай. Пилотная линия, протянувшаяся от Хасанской улицы до Ладожского вокзала, открылась в марте 2018 года.

Фото: iStock
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Ежемесячно услугами частной трамвайной линии пользуются более 1,5 миллиона человек.

Реализация проекта продолжается. К началу нового учебного года в Красногвардейском районе начнут функционировать два новых маршрута: по Ириновскому проспекту до улицы Передовиков и по улице Потапова до нового трамвайного депо, строительство которого завершится в ближайшее время. Одновременно один из действующих маршрутов продлят по Ириновскому проспекту и Рябовскому шоссе до железнодорожной станции Ржевка.

Как отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, опыт реализации этого концессионного соглашения позволит в дальнейшем привлекать частные инвестиции в создание трамвайных линий, что выгодно для города. В перспективе подобную модель и новые технологии могут использовать в Колпино, Шушарах, Красном Селе, Рыбацком.

Помимо уже традиционных сфер ГЧП, таких как транспорт и социальная инфраструктура, за прошедший год петербургские власти адаптировали и применили механизм концессионных соглашений для реализации гостиничных проектов.

- Кроме того, социальная инфраструктура развивается в Санкт-Петербурге помимо ГЧП, с помощью имущественных и налоговых льгот, предусмотренных региональным законодательством, - отмечает Роман Голованов. - У подведомственного учреждения "Управление инвестиций" на сопровождении в стадии строительства находятся 64 проекта в социальной сфере. Это объекты образования, здравоохранения, спорта, культуры и искусства.

Вместе с Северной столицей лидерами рейтинга стали Москва, Московская область, Башкортостан, Самарская область и ХМАО-Югра. Не менее важны, по словам экспертов Национального центра ГЧП, и регионы, которые за год смогли существенно улучшить свои позиции. Среди них Вологодская область, поднявшаяся в рейтинге на восемь пунктов -до 29-го места.

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В целом же на российском рынке ГЧП в прошлом году стадию коммерческого закрытия прошли 353 проекта - в полтора раза меньше, чем в позапрошлом. Зато объем частных инвестиций, наоборот, вырос: с 247,5 миллиарда рублей в 2017 году до 451,7 миллиарда в 2018-м. Рост произошел в основном за счет двух мегастроек - железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино (126,6 миллиарда рублей частных инвестиций) и Северного широтного хода (103 миллиарда).

Сейчас в стране, по оценкам Национального центра ГЧП, к запуску готовится 302 потенциальных ГЧП-проекта. Их потенциальный объем - 1041,1 миллиарда рублей. На стадии инициирования находятся крупные федеральные проекты.

В том числе речь идет о строительстве глубоководного порта в Архангельске.

В перспективе механизмы государственно-частного партнерства могут массово заработать в рамках национальных проектов. Для этого, как полагают эксперты, следует создать прозрачные и понятные правила для финансирования ГЧП-проектов - с учетом особенностей их бюджетного планирования, конкурсных процедур, сроков реализации и отчетности по KPI. Всего до 2024 года нацпроектам потребуется 7,5 триллиона рублей частных инвестиций.

Прямая речь

Михаил Расстригин, заместитель министра экономического развития РФ:

- Инструмент государственно-частного партнерства востребован. Об этом говорят и изменения в законодательстве, которые появляются в последнее время. Недавно у нас появилась возможность реализовывать ГЧП-соглашения в сфере информационных технологий.

Такое взаимодействие бизнеса и власти позволяет сбалансировать риски. Сейчас концессионеры стали прибегать к инструментам Фабрики проектного финансирования для привлечения синдицированных кредитов в свои проекты. Это позволяет реализовать гораздо более масштабные начинания, чем раньше, и удешевить проекты.

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