Сборная России по футболу проведет домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана 9 сентября в Калининграде.

Напомним, что команда Станислава Черчесова однажды уже играла на этом стадионе - в октябре 2018-го в матче Лиги наций со шведами (0:0). Кроме того, в Калининграде прошли четыре встречи группового этапа чемпионата мира-2018.

На данный момент российская команда, которая выступает в отборочной группе I, занимает второе место с тремя очками в активе. Наши футболисты провели две гостевые встречи, уступив Бельгии (1:3) и разгромив Казахстан (4:0).

Ближайшие матчи квалификации к Евро-2020 Россия проведет 8 июня в Саранске против сборной Сан-Марино и 11 июня в Нижнем Новгороде против команды Кипра. С шотландцами россияне сыграют 6 сентября на поле "Хэмпден Парк" в Глазго.