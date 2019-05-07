Новости

У Дома профсоюзов в Одессе неизвестные сожгли памятные таблички 17:20
Россия станет спецгостем книжной ярмарки в Салониках 17:05
Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар 17:04
В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре 16:56
Стивен Кинг признался, за кого болеет в "Игре престолов" 16:56
Мединский объяснил, почему в РФ разрешили прокат фильма "Курск" 16:53
На Волгоградском проспекте изменят схему движения 16:49
Валерий Гергиев выступил с оркестром на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах 16:45
В подмосковном Петрищеве построят новый музей Зои Космодемьянской 16:42
В Германии сокращается число неграмотных 16:35
Зариф озвучил условия пересмотра Ираном участия в СВПД 16:32
На Алтае пресекли контрабанду амурских тигров 16:29
В школе Курска обрушился потолок 16:16
Петербургские власти поддержат непризнанных блокадников 16:13
На севере Италии по делу о коррупции арестован соратник Берлускони 16:07
В Волгограде директора лифтовой компании раздавил лифт 16:07
Возрожденный Tagaz Aquila стал героем Top Gear 16:06
Священное пламя: у стен Кремля провели профилактику горелки Вечного огня 16:05
В Дагестане машина насмерть сбила телеведущую Тамиллу Абдулаеву 16:05
Психолог рассказала, как пережить развод 16:01
В Ижевске врач получил условный срок за изнасилование пациентки 16:00
Жителей Новосибирска эвакуировали из-за сообщений о минировании 15:53
Более 20 стран впервые написали "Диктант Победы" 15:52
Роскомнадзор напомнил мессенджерам о санкциях за регистрацию анонимов 15:40
Стало известно, куда в Москве чаще всего ездят на такси 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 16:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские власти поддержат непризнанных блокадников

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Те, кто родился в годы блокады, но не имеет статуса жителя блокадного Ленинграда, получат поддержку от бюджета Санкт-Петербурга. Об этом врио губернатора Северной столицы Александр Беглов заявил сегодня на XXVII съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.

Фото: Пресс-служба ЗВО
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военного парада

"РГ" неоднократно писала о проблеме непризнанных блокадников. Дело в том, что по закону статус блокадника (а значит, все полагающиеся льготы, награды и выплаты) имеют те, кто прожил в осажденном Ленинграде не меньше четырех месяцев в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. В том числе это касается детей, родившихся в Ленинграде незадолго до его освобождения. Ребенок истощенной матери, перенесшей ужасы блокады, но все-таки выносившей дитя и родившей хоть на день позже 27 сентября 1943 года, блокадником не считается.

Борьба за права блокадных новорожденных длится ровно тридцать лет - с января 1989 года, когда был учрежден знак "Жителю блокадного Ленинграда". Инициатива о "признании непризнанных" неоднократно обсуждалась Законодательным собранием Петербурга. Но пока безрезультатно.

- Необоснованное и дискриминирующее ограничение поделило блокадников: одним уважение и социальная поддержка, другим - ничего, кроме унизительных отписок, - говорит петербуржец Георгий Куприянов, который давно борется за права "блокадных новорожденных". - Таких непризнанных блокадников в Петербурге живет меньше тысячи человек. Они должны получить статус при жизни, а не посмертно!

Сейчас, похоже, вопрос сдвинется с мертвой точки. Александр Беглов откликнулся на поступившее предложение - приравнять детей, проживших в осажденном городе менее четырех месяцев, к жителям блокадного Ленинграда.

- На мой взгляд, это будет правильно, - отметил врио губернатора. - На федеральный бюджет мы в этом случае не рассчитываем, но все, что зависит от города, будет сделано.

Справка "РГ"

Международная ассоциация общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда объединяет 109 городов в Российской Федерации и других странах. В работе нынешнего XXVII съезда принимают участие представители 69 городов России и 40 городов зарубежья. Всего около 150 человек - это блокадники и их потомки.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России упростят процедуру признания инвалидности
Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру
Российскую армию вооружили бесшумными минометами
На Украине озвучили размер потерь от прекращения торговли с Россией
"Стотысячетонный блеф": немецкие СМИ высмеяли американский авианосец