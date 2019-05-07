Петербургские власти поддержат непризнанных блокадников

Те, кто родился в годы блокады, но не имеет статуса жителя блокадного Ленинграда, получат поддержку от бюджета Санкт-Петербурга. Об этом врио губернатора Северной столицы Александр Беглов заявил сегодня на XXVII съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.

"РГ" неоднократно писала о проблеме непризнанных блокадников. Дело в том, что по закону статус блокадника (а значит, все полагающиеся льготы, награды и выплаты) имеют те, кто прожил в осажденном Ленинграде не меньше четырех месяцев в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. В том числе это касается детей, родившихся в Ленинграде незадолго до его освобождения. Ребенок истощенной матери, перенесшей ужасы блокады, но все-таки выносившей дитя и родившей хоть на день позже 27 сентября 1943 года, блокадником не считается.

Борьба за права блокадных новорожденных длится ровно тридцать лет - с января 1989 года, когда был учрежден знак "Жителю блокадного Ленинграда". Инициатива о "признании непризнанных" неоднократно обсуждалась Законодательным собранием Петербурга. Но пока безрезультатно.

- Необоснованное и дискриминирующее ограничение поделило блокадников: одним уважение и социальная поддержка, другим - ничего, кроме унизительных отписок, - говорит петербуржец Георгий Куприянов, который давно борется за права "блокадных новорожденных". - Таких непризнанных блокадников в Петербурге живет меньше тысячи человек. Они должны получить статус при жизни, а не посмертно!

Сейчас, похоже, вопрос сдвинется с мертвой точки. Александр Беглов откликнулся на поступившее предложение - приравнять детей, проживших в осажденном городе менее четырех месяцев, к жителям блокадного Ленинграда.

- На мой взгляд, это будет правильно, - отметил врио губернатора. - На федеральный бюджет мы в этом случае не рассчитываем, но все, что зависит от города, будет сделано.

Справка "РГ"

Международная ассоциация общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда объединяет 109 городов в Российской Федерации и других странах. В работе нынешнего XXVII съезда принимают участие представители 69 городов России и 40 городов зарубежья. Всего около 150 человек - это блокадники и их потомки.

