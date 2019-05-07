Ученые обнаружили в Якутии останки гигантских ящеров

Как сообщил "РГ" доктор биологических наук, доцент СПбГУ Павел Скучас, на берегу реки Тээтэ были обнаружены зубы гигантских динозавров. К сожалению, этой находки недостаточно, чтобы описать новый вид завроподов.
В пользу того, что зубы принадлежали именно гигантским ящерам, говорит то обстоятельство, что ранее в Китае находили зубы динозавра похожего семейства. Тем не менее, чтобы точно сказать, какой у ящеров был размер или вес, одних зубов недостаточно.
Но ящер был гигантом. Так, известные ученым виды завроподов достигали в длину 10-35 метров, их вес колебался от 15 до 35 тонн.
Павел Скучас говорит, что в грядущем палеонтологическом сезоне исследователи приложат все усилия, чтобы найти в этом районе другие остатки завропод. Например, много информации может дать позвонок.
Но вероятность, что уцелели целые скелеты, невелика. По словам ученого, лучше всего сохраняются в древних слоях именно зубы. А в Якутии в Сунтарском районе миллионы лет назад текли полноводные реки.
Тела погибших животных попадали в водоем, распадались и их заносило песком. Тем не менее, исследовательская группа не теряет надежды найти целые кости или даже фрагменты скелетов.
Находки в Сунтарском районе позволяют по-новому взглянуть на динозавров мелового периода найденных в Якутии. Помимо гигантских ящеров, экспедиция нашла также кости и зубы стегозавров, это крупные ящеры, с длиной тела около 5-6 метров и с шипами на хвосте.
Данное семейство хорошо известно ученым. И обнаруженные в Якутии остатки - это самые северные находки. Стегозавры, как и завроподы были травоядными. Наличие таких больших ящеров на территории говорит о том, что им было достаточно растительной пищи. Стегозавры жили в основном в юрском периоде, так что для мелового периода они были "живыми ископаемыми".
Более того, исследовательская группа нашла и остатки детенышей стегозавров. Ранее считалось, что они на период размножения уходили в более южные регионы. Также в Якутии найдены остатки примитивной саламандры и других примитивных позвоночных животных "юрского облика".
По словам Скучаса, результаты исследований показывают, что 130 миллионов лет назад в Якутии существовал самый настоящий "Парк Юрского периода".