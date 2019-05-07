Ученые обнаружили в Якутии останки гигантских ящеров

Группа ученых из Петербурга, Якутска и немецкого Бонна обнаружила в Сунтарском районе Якутии остатки гигантских ящеров из группы завроподов. Динозавры жили на этой территории по меньшей мере 130 миллионов лет назад.

Как сообщил "РГ" доктор биологических наук, доцент СПбГУ Павел Скучас, на берегу реки Тээтэ были обнаружены зубы гигантских динозавров. К сожалению, этой находки недостаточно, чтобы описать новый вид завроподов.

В пользу того, что зубы принадлежали именно гигантским ящерам, говорит то обстоятельство, что ранее в Китае находили зубы динозавра похожего семейства. Тем не менее, чтобы точно сказать, какой у ящеров был размер или вес, одних зубов недостаточно.

Но ящер был гигантом. Так, известные ученым виды завроподов достигали в длину 10-35 метров, их вес колебался от 15 до 35 тонн.

Павел Скучас говорит, что в грядущем палеонтологическом сезоне исследователи приложат все усилия, чтобы найти в этом районе другие остатки завропод. Например, много информации может дать позвонок.

Но вероятность, что уцелели целые скелеты, невелика. По словам ученого, лучше всего сохраняются в древних слоях именно зубы. А в Якутии в Сунтарском районе миллионы лет назад текли полноводные реки.

Тела погибших животных попадали в водоем, распадались и их заносило песком. Тем не менее, исследовательская группа не теряет надежды найти целые кости или даже фрагменты скелетов.

Находки в Сунтарском районе позволяют по-новому взглянуть на динозавров мелового периода найденных в Якутии. Помимо гигантских ящеров, экспедиция нашла также кости и зубы стегозавров, это крупные ящеры, с длиной тела около 5-6 метров и с шипами на хвосте.

Данное семейство хорошо известно ученым. И обнаруженные в Якутии остатки - это самые северные находки. Стегозавры, как и завроподы были травоядными. Наличие таких больших ящеров на территории говорит о том, что им было достаточно растительной пищи. Стегозавры жили в основном в юрском периоде, так что для мелового периода они были "живыми ископаемыми".

Более того, исследовательская группа нашла и остатки детенышей стегозавров. Ранее считалось, что они на период размножения уходили в более южные регионы. Также в Якутии найдены остатки примитивной саламандры и других примитивных позвоночных животных "юрского облика".

По словам Скучаса, результаты исследований показывают, что 130 миллионов лет назад в Якутии существовал самый настоящий "Парк Юрского периода".