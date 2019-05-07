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07.05.2019 17:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые обнаружили в Якутии останки гигантских ящеров

Текст: Вера Черенева
Группа ученых из Петербурга, Якутска и немецкого Бонна обнаружила в Сунтарском районе Якутии остатки гигантских ящеров из группы завроподов. Динозавры жили на этой территории по меньшей мере 130 миллионов лет назад.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщил "РГ" доктор биологических наук, доцент СПбГУ Павел Скучас,  на берегу реки Тээтэ были обнаружены зубы гигантских динозавров. К  сожалению, этой находки недостаточно, чтобы описать новый вид завроподов.

В пользу того, что зубы принадлежали именно гигантским ящерам, говорит  то обстоятельство, что ранее в Китае находили зубы динозавра похожего  семейства. Тем не менее, чтобы точно сказать, какой у ящеров был размер или вес, одних зубов недостаточно.

Фото: faz.net
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Но ящер был гигантом. Так, известные ученым виды завроподов достигали в длину 10-35 метров, их вес колебался от 15 до 35 тонн.

Павел Скучас говорит, что в грядущем палеонтологическом сезоне исследователи приложат все усилия, чтобы найти в этом районе другие остатки завропод. Например, много информации может дать позвонок.

Но вероятность, что уцелели целые скелеты, невелика. По словам ученого, лучше всего сохраняются в древних слоях именно зубы. А в Якутии в Сунтарском районе миллионы лет назад текли полноводные реки.

Тела погибших животных попадали в водоем, распадались и их заносило песком. Тем не менее, исследовательская группа не теряет надежды найти целые кости или даже фрагменты скелетов.

Находки в Сунтарском районе позволяют по-новому взглянуть на  динозавров мелового периода найденных в Якутии. Помимо гигантских ящеров, экспедиция нашла также кости и зубы стегозавров, это крупные ящеры, с длиной тела около 5-6 метров и с шипами на хвосте.

Данное семейство хорошо известно ученым. И обнаруженные в Якутии остатки - это самые северные находки. Стегозавры, как и завроподы были  травоядными. Наличие таких больших ящеров на территории говорит о том,  что им было достаточно растительной пищи. Стегозавры жили в основном в  юрском периоде, так что для мелового периода они были "живыми ископаемыми".

Более того, исследовательская группа нашла и остатки детенышей стегозавров. Ранее считалось, что они на период размножения уходили в более южные регионы. Также в Якутии найдены остатки примитивной  саламандры и других примитивных позвоночных животных "юрского облика".

По словам Скучаса, результаты исследований показывают, что 130 миллионов лет назад в Якутии существовал самый настоящий "Парк Юрского периода".

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Санкт-Петербург ДФО Якутия
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