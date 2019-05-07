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07.05.2019 09:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Гатчину приехала делегация школьников и педагогов из Киргизии

Текст: Валерия Лозовская (Ленинградская область)
Гатчинская школа № 9 встретила делегацию учеников и педагогов из Киргизии. Из Нарына приехали воспитанники гимназии №2 имени Валерия Чкалова, из Бишкека – учащиеся школы Святого Равноапостольного великого князя Владимира при Свято-Воскресенском кафедральном соборе. Это был ответный визит - второй в рамках "Школьного проекта", организатором которого выступила "Российская газета".

Первым делом киргизскую делегацию в местной администрации встретил глава МО "Город Гатчина" Виталий Филоненко, который познакомил гостей со славной историей Города воинской славы. Как оказалось, главу Гатчины с Киргизией связывает добрая память о киргизе-командире полка, под началом которого служил Виталий Андреевич в Чехословакии в 1978 году. Гости уверили - сегодня имя генерал-полковника Мырзакана Усуркановича Субанова в Киргизии знают все.

"Бессмертный полк" пройдет в 110 странах и в 500 городах мира

В знак дружбы и уважения глава города подарил директорам двух школ - Айчурок Самаковой (директору гимназии №2) и Светлане Аристовой (директору школы Святого Равноапостольного великого князя Владимира) по книге под названием "Гатчина. Россия и весь мир". Но и гости не остались в долгу. Они вручили благодарственные письма от мэра Нарына Эмилбека Алымкулова, администрации школ и памятные сувениры.

- Для нас подобные встречи и поездки важны с точки зрения воспитания интернационализма, о котором мы не забыли, и познания самых разных культур. Школы должны дружить с учебными заведениями других стран, чтобы дети с малых лет понимали - как важно сохранять мир и уважать друг друга, - сказала директор гатчинской школы№ 9 Елена Глыбина.

В школе киргизскую делегацию встречали национальными флагами, гимнами и величальными песнями. Хозяева подготовили для дорогих гостей сюрприз - традиционный хлеб-соль несли девушки в национальных киргизских нарядах - белоснежных платьях, расшитых безрукавках и в национальных головных уборах - топу.

Специально к приезду киргизской делегации их сшила заслуженный работник культуры РФ Людмила Иванова, которая руководит гатчинским театром костюма "Катюша", основанным здесь почти тридцать лет назад.

В Петербурге ветеранов поздравят праздничным концертом

Завершилась первая половина дня совместным фестивалем военно-патриотической песни "А музы не молчали…" в школьном актовом зале. Темой стал близящийся День Победы. Послушать учеников пришли ветераны и блокадники. Гатчинцы читали стихотворения о войне Твардовского, Симонова, Добронравова, пели "Темную ночь", "Журавлей" и "Смуглянку". А гости из Киргизии в свою очередь исполнили национальные танцы, представили литературно-музыкальную композицию, посвященную детям блокадного Ленинграда, спели про "Бессмертный полк", а знаменитый "День Победы" прозвучал сразу на двух языках: русском и киргизском.

Затем для гостей из Киргизии были проведены мастер-классы в творческих лабораториях школы. Один из них, например, был посвящен рисованию. И это неудивительно: все коридоры школы № 9 украшают картины маленьких художников. Тема экспозиций меняется практически каждый месяц: сейчас - это Александр Сергеевич Пушкин и его произведения.

В ближайшие дни киргизская делегация посетит Гатчинский дворец-музей, прогуляется по парку и побывает в Приоратском дворце. В Кировске гости посетят музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда", возложат цветы к Стелле памяти на воинском мемориале "Синявинские высоты", встретятся с руководством Ленинградской области.

Также в планах у гостей побывать в Петербурге. И не только для того, чтобы посетить Эрмитаж, музей-квартиру Пушкина на Мойке и Дворцовую площадь, но и для того, чтобы пройти вместе со всеми петербуржцами в едином строю "Бессмертного полка" 9 мая. 

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