В Калининградской области появилась новая государственная структура, которая занимается вопросами мелиорации. Раньше эта работа была разрозненной, что в сочетании с хроническим недофинансированием отрасли тормозило развитие аграрного комплекса. В этом году серьезные средства на мелиоративные работы запланированы и в федеральном бюджете, и в региональной казне. А курировать мероприятия по защите земель от затопления впервые будет единое учреждение.

Калининградская область находится в зоне избыточного увлажнения. Это единственный субъект РФ, где мелиорированы практически все сельскохозяйственные земли. Поэтому состояние мелиоративной системы напрямую влияет на финансовое самочувствие сельхозпроизводителей. К примеру, в позапрошлом году из-за сильных дождей некоторые хозяйства потеряли до 90 процентов урожая. Убытки отрасли оценили в сотни миллионов рублей.

Следует пояснить, что после распада СССР мелиоративная отрасль в регионе более 20 лет работала в режиме хронического недофинансирования. В результате насосные станции, мелиоративные каналы и другие важные объекты обветшали - более 70 процентов из них нуждаются в реконструкции и ремонте.

Чтобы исправить ситуацию, последние четыре года регион увеличивал финансирование мелиоративных мероприятий. Параллельно шла работа с федеральным центром.

И вот в конце 2017-го правительство РФ утвердило дорожную карту по восстановлению мелиоративного комплекса области. Мероприятия вошли в состав государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В текущем году федеральный Минсельхоз направит рекордный транш - полмиллиарда рублей - на ремонт и проектирование мелиоративных объектов, находящихся в федеральной собственности.

Кроме того, регион продолжит субсидировать затраты аграриев, проводящих мелиоративные работы. 71,4 миллиона пойдут на ремонт 290 километров каналов и закрытого дренажа, что позволит защитить от воды восемь тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Кроме того, 65 миллионов область потратит на культуртехнические мероприятия.

Чтобы траты были максимально эффективными, в регионе создали государственное бюджетное учреждение "Калининградмелиорация".

- Калининградские сельхозземли обладают высоким потенциалом, о чем свидетельствует высокая урожайность сельхозкультур. Решение проблемы мелиорации позволит использовать возможности, имеющиеся у региона, для развития АПК, реализации новых инвестиционных проектов, увеличения объемов производства сельхозпродукции, - отмечает министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова.