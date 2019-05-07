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07.05.2019 11:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманской области разбился легкомоторный самолет

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: МЧС России Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Мурманской области разбился частный двухмоторный самолет. Авария произошла в Мончегорске, на льду озера Лумболка, около полуночи 6 мая, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: REUTERS
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- По информации оперативного дежурного единой диспетчерской службы Мончегорска, двухмоторный самолет Ч-22 при проведении испытаний на льду попал в проталину, в связи с чем было повреждено крыло, - отметили в ведомстве. - Попытки взлета пилот не производил. Пострадавший получил травму позвоночника.

По информации руководителя полетов аэропорта Мурманск, заявок и разрешений на вылет гражданина не зарегистрировано, регистрационный номер на летательном аппарате отсутствует.

Самолет базируется на территории базы отдыха на берегу озера Лумболка. Пилот двухмоторного летательного аппарата проверял работу двигателей самолета. Аппарат доставлен на место стоянки, которая находится вблизи базы отдыха.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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