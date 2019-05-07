В Арктике остается незанятой ниша морского яхтенного туризма, который имеет большой потенциал. В этом уверен Станислав Корякин, член Общественного совета при Минприроды РФ и шкипер парусного судна.

По его словам, дать толчок развитию этого вида туризма должна Большая арктическая регата по маршруту Мурманск - Нарьян-Мар и обратно, которая впервые состоится на трассе Северного морского пути в 2020 году. Проект поддержали Министерство экологии РФ и власти Мурманской области. Подготовка к ней уже началась: в 2019 году по маршруту регаты пройдет одиночная яхта, чтобы уточнить морские глубины, наметить места возможных швартовок и укрытий от штормов. Старт пилотной регаты намечен на 10-14 июля в рамках программы летнего фестиваля в селе Териберка Мурманской области "Новая жизнь - 2019".

Яхтсмены проходили этим путем не раз. Но особенностью Большой арктической регаты станет то, что это будет не просто соревнование моряков, а еще и культурная программа на местах старта и финиша регаты. Кроме того, вместе с участниками гонки на их яхтах пойдут ученые, которые займутся разнообразными научными исследованиями северных морей. После регаты предполагается подготовить туристический маршрут, который можно будет использовать для развития морского туризма в арктических морях.

- Яхтенный спорт в Мурманской области развивается уже давно, но сегодня используется лишь малая доля его потенциала, - уверен Корякин. - Если развивать его системно, то требуется серьезно обновлять имеющийся флот. Он должен быть не только спортивным, но в то же время и круизным. Необходимы яхты особого типа, чтобы на борту таких судов можно было комфортно спать и есть, а не просто проводить гонки.

С этой точки зрения яхтенный флот Заполярья оставляет желать лучшего - в подавляющем большинстве здесь есть только спортивные яхты, которые не смогут обеспечить туристический спрос. Более того, круизный яхтенный флот должен иметь "резервные" суда.

На случай, если готовящаяся к отходу яхта неожиданно выйдет из строя, должна быть возможность заменить ее аналогичным исправным судном. Еще одно требование к круизному яхтенному флоту заключается в том, что лодки должны быть схожих типов, чтобы не создавать яхтсменам дополнительные трудности при участии в спортивных соревнованиях.

Маломерный флот способен принести прибрежной территории серьезную экономическую выгоду

Кроме того, для этого необходимо развивать береговую инфраструктуру - оборудовать места швартовок, укрытий от штормов, пунктов заправки яхт водой и топливом. Еще один важный вопрос - необходимо определить трассы и конечные точки маршрутов. Иными словами, понять куда будут ходить яхтенные туристы. Например, это могут быть прибрежные поморские села, порты, живописные природные уголки на морском берегу и многое другое. Опыт Финляндии, Норвегии и Швеции показывает, что маломерный флот способен принести прибрежной территории серьезную экономическую выгоду. Например, количество судозаходов яхт в Финляндии составляет около 600 тысяч в год, благодаря чему яхтинг приносит этой стране доход в сотни миллионов евро. Для сравнения: в Санкт-Петербург маломерные суда в 2018 году заходили менее 100 раз, отмечает Станислав Корякин.

Одно из главных преимуществ такого флота в том, что яхта может зайти даже в самый маленький поселок или город на берегу моря или озера. Кроме того, яхты могут ходить не только по морям, но и по озерам и рекам с достаточной глубиной. На Кольском полуострове около 100 тысяч озер, из которых как минимум десятки расположены рядом с городами и поселками и вполне годятся для яхтинга. Такой вид отдыха в Заполярье был хорошо развит во времена СССР и пришел в упадок в 90-е годы.

- Конечно, яхтинг требует серьезных капиталовложений, - отмечает Вячеслав Мальцев, руководитель Мурманской областной федерации яхтенного спорта. - Вопрос о покупке яхты равносилен вопросу о приобретении автомобиля - уровень цен примерно тот же. Например, маленькую яхту, где есть четыре спальных места, можно купить по цене от 100 тысяч рублей. На такой яхте пенсионер из Махачкалы обошел вокруг света в одиночку. Ее можно поставить прямо у берега - то есть даже причала для нее не нужно. Более крупные яхты, конечно, более дороги и нуждаются в причалах.

Потребуются вложения и в береговую инфраструктуру, которая сегодня совершенно не развита. В первую очередь это касается Териберки, которая может и должна быть одним из ключевых пунктов яхтенных туристических маршрутов. Это обойдется уже значительно дороже.

- Там имеется два причала, на которые просрочены паспорта, - отмечает Николай Цепков, заместитель капитана ФГБУ "Администрация морских портов Западной Арктики". - Но сейчас причалы эксплуатируются с нарушением требований. Нужно мотивировать собственников причалов, чтобы они навели порядок в своем хозяйстве.

Тем не менее яхтенный туризм в Заполярье понемногу возрождается. Например, на озере Имандра, которое по площади занимает 14-е место в России и является самым крупным в Европейской Субарктике, организованы яхтенные экскурсии. Их программа может быть самой разнообразной: например, туристам предлагается пересечь Имандру на яхте от Мончегорска, а затем подняться на высшую точку Хибинских гор, которые расположены на противоположном берегу озера. В течение 10 лет в Мурманске в честь Дня морского и речного флота проводится регата, в которой участвуют обычные, "сухопутные" пассажиры.

Прямая речь

Игорь Шиловский, представитель Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району:

- Яхтсменам необходимо учитывать, что на расстоянии 12 миль от берега они пересекают границу. При этом включается определенный правовой режим - судно должно быть оборудовано техническими средствами контроля для некорректируемой передачи данных в систему мониторинга. Если уходить в акваторию Карского моря, то необходимо получить разрешение на плавание в администрации Северного морского пути. Кроме того, часть маршрута Большой арктической регаты нуждается в обеспечении ледовой проводкой, а это уже подразумевает взаимодействие с администрацией "Росатомфлота". Кроме того, район регаты не покрыт сотовой связью, там можно пользоваться спутниковой. Поэтому очень важно решать эти вопросы заранее, в самом начале подготовки маршрута.

Вячеслав Мальцев, руководитель Мурманской областной федерации парусного спорта:

- Яхтенному туризму в Мурманской области очень мешают разнообразные административные препоны. По этой причине Кольский залив приобрел среди яхтсменов из других регионов репутацию "черной дыры": если зайти сюда, то можно и не выйти. Речь идет о частых отказах яхтам в заходе в Кольский залив. И если гражданские власти еще как-то объясняют отказы в заходе сюда, то военные чаще всего никак их не объясняют: нельзя и все. В арктических морях яхты ходят часто, но в Мурманск сегодня предпочитают не заходить.