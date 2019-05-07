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07.05.2019 14:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новгородской области поисковики нашли останки бойцов Красной Армии

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Парфинском районе Новгородской области межрегиональный отряд "Группа поиск" обнаружил останки 19 бойцов Красной Армии, сообщает ОТР.

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

Личность одного солдата уже установлена. Известно, что он из Киргизии. После окончания экспедиции, волонтеры намерены искать его родственников.

Гравировку на еще одном медальоне не удалось расшифровать обычным способом и артефакт в ближайшее время отдадут на прочитку.

Останки 17 человек вряд ли возможно опознать. При солдатах не было именных медальонов или любых других предметов, которые позволяли бы идентифицировать их личность. Планируется, что неопознанные бойцы будут захоронены в братской могиле на воинском мемориале со всеми почестями.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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