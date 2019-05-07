В Петербурге пройдет смотр-конкурс молодежных ВИА и рок-групп

В Петербурге стартует открытый смотр-конкурс вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп "Артсмена в школе".

18 и 19 мая на сцене Санкт-Петербургской Государственной филармонии для детей и юношества состоится отборочный раунд конкурса.

Наставниками для молодых коллективов будут выступать профессиональные музыканты, готовые помогать школам в организации новых музыкальных групп.

- Удивительно, но до нас никто всерьез не обращал внимания на молодежные музыкальные коллективы, никто не пробовал помогать новым именам пробиваться на Олимп отечественной, а может и мировой эстрады, никто не пробовал собрать на одной концертной площадке наиболее интересных из них, - отметил художественный руководитель и председатель жюри конкурса, директор и главный дирижер Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Михаил Голиков.

Возраст конкурсантов регламентирован от 10 до 18 полных лет. К участию в конкурсе допускаются любительские коллективы, исполняющие как произведения известных авторов, так и свои произведения в жанре рок- и поп-музыки.

На заключительное выступление каждый коллектив, под руководством своего наставника, готовит две композиции. В ходе финала определяются победитель и призеры конкурса, а также осуществляется отбор участников на финальный гала-концерт, который состоится в рамках фестиваля "Дым над водой" в июле 2019 года.