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07.05.2019 20:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге пройдет выставка "История России глазами детей"

Текст: Виктория Михеева (Санкт-Петербург)

Архивный комитет Петербурга начал сбор рисунков для выставки "История России глазами детей". В экспозицию будут включены как работы юных петербуржцев, так и детские рисунки, созданные в период с 1950-го по 1990-й годы.

- Рисунки не обязательно должны быть посвящены историческим событиям Петербурга. Это могут быть рисунки, иллюстрирующие, например, жизнь и быт горожан, - говорит пресс-секретарь архивного комитета Виктория Соколова.

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Отбирать работы для выставки будет специальная комиссия. Задача поставлена фундаментальная - представить через детские рисунки полноценный срез эпохи. То, что работы детей являются настоящим историческим свидетельством, подтверждает и коллекция дореволюционных рисунков, которая хранится в городских архивах. Эти работы также будут представлены на выставке.

К созданию экспозиции специально не привлекают художественные школы города. В оргкомитете говорят, что в выставке главное не уровень исполнения работ, а подлинные эмоции, которые испытывали дети полвека назад и сейчас.

Сбор рисунков архивный комитет планирует завершить в октябре, а сама выставка откроется в декабре 2019 года в выставочном зале Архивного центра Петербурга

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