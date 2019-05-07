В Петербурге в шестой раз прошел Фестиваль ледоколов

Аналогов этому событию нет нигде в мире. В течение двух дней петербуржцы и гости города слушали лекции о полярной деятельности и ледоколостроении, участвовали в квестах, смотрели кинофильмы. Центральным и самым зрелищным событием программы фестиваля стал ежегодный Вальс буксиров в акватории Невы.

"В нашем городе под руководством "Росморпорта" очень большое количество ледоколов - 14 судов, - рассказал директор Морского технического колледжа имени адмирала Д. Н. Сенявина Виктор Никитин. - Участники фестиваля - это основные ледоколы, которые зимой осуществляют проводку судов в наш город".

"Капитан Сорокин"

Спущен на воду в 1977 году, сначала работал в Мурманске, а потом - в устье реки Енисей. В Северной столице - с 1997 года. На петербургском фестивале он самый большой - длина судна превышает 140 метров, а высота - более 56.

Судно названо в честь полярника, генерал-директора Северного морского пути третьего ранга Михаила Яковлевича Сорокина.

Вместе с ледоколом "Ермак", капитаном которого в свое время был Михаил Сорокин, "Капитан Сорокин" был оборудован специальной системой пневмообмыва для повышения ледопроходимости и предотвращения облипания корпуса снегом и разрушенным льдом.

"Мудьюг"

Построен в Финляндии на верфи компании "Wrtsil" по заказу СССР в 1982 году, назван именем острова, который расположен в Белом море возле устья Северной Двины.

Ледокол предназначен для самостоятельной проводки крупнотоннажных судов, буксировки несамоходных судов и плавучих сооружений, оборудован системой пожаротушения, также может выполнять работы по оказанию помощи судам, которые терпят бедствие. Но в 2013 году сам стал участником небольшого кораблекрушения. Круизный паром "Princess Maria" при заходе в Морской порт Санкт-Петербурга случайно навалился на стоящий у причала "Мудьюг". Паром отделался царапинами, а на ледоколе были повреждены шлюпки по левому борту.

"Иван Крузенштерн"

Спущен на воду 29 апреля 1964 года, то есть в этом году судну исполнилось 55 лет. Побывал во всех морях земного шара - зимой во льдах прокладывал путь для транспортных судов, а летом занимался буксировкой кораблей.

В Петербурге ледоколу часто приходится заниматься вызволением судов из ледового плена, но иногда - и спасением людей, причем не моряков, а рыбаков. Так, в 2002 году любителей подледного лова корюшки пришлось снимать с дрейфующей льдины в Финском заливе - девять человек.

- Спасли мы их почти случайно, - рассказывал позднее капитан "Крузенштерна". - Буквально еще 15 минут и стемнело бы совсем, тогда и не заметили бы никого. А они там уже почти иглу закончили строить, кирпичи из снега вырезали. Ветер тогда был сильный.

"Красин"

Был построен в Англии по заказу российского Морского министерства и спущен на воду в январе 1917 года с именем "Святогор". В 1927 году судно было переименовано в честь государственного деятеля Леонида Борисовича Красина. До 1952 года "Красин" оставался самым мощным в мире, в настоящее время является филиалом Музея Мирового океана, который расположен в Калининграде.

Летом 1928 года ледокол принимал участие в легендарном спасении экипажа дирижабля "Италия" полярного исследователя Умберто Нобиле, который планировал по воздуху достичь Северного полюса. Экспедиция закончилась падением "Италии" среди арктических льдов, и первым на место крушения подошел именно "Красин". Интересно, кстати, что руководителя экспедиции эвакуировал летчик шведских ВВС Эйнар Лундборг 23 июня, и Нобиле потом руководил операцией по спасению других членов своего экипажа с борта итальянского судна. А "Красин", с аэронавтами на борту, на обратном пути пришел на помощь немецкому пароходу "Монте-Сервантес" с более чем 1800 пассажирами, который потерпел аварию, столкнувшись с айсбергом.

"Санкт- Петербург"

Спуск на воду состоялся 28 мая 2008 года в Петербурге. Как поясняют специалисты, форма корпуса судна спроектирована с учетом новых технологических разработок по снижению энергозатрат на разрушение льда и улучшению эксплуатационных качеств судна.

Может вести поиск затонувших объектов на глубине до 300 метров, а при необходимости - заниматься локализацией разливов нефти.

Для повышения эффективности и уменьшения срока окупаемости судно имеет возможность доиспользования в летний период, в том числе для обслуживания нефтегазовых месторождений и береговых терминалов.

Почти сразу после фестиваля судно отправится на доковый ремонт - выполнение работ будет проходить в течение 40 календарных дней в период с 1 июля по 1 октября 2019 года.