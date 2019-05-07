В Петербурге в вагоне метро произошло задымление из-за вейпа

В петербургской подземке на синей ветке в вагоне одного из поездов произошло задымление. Причиной стала электронная сигарета.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе метрополитена Северной столицы, получив информацию о возгорании, машинист попросил пассажиров выйти из вагона на станции "Технологический институт".

На место прибыли сотрудники службы безопасности метрополитена. Выяснилось, что у одного из пассажиров задымилась электронная сигарета, находившаяся в сумке. После того как инцидент был исчерпан, пассажир отправился по своим делам.

Поезд проехал одну станцию пустым, но уже на "Фрунзенской" принимал пассажиров в обычном режиме.