С 3 июня Архангельская область в числе других регионов последней волны цифровизации отключит аналоговое ТВ. Благодаря строительству 75 телерадиовещательных комплексов "цифрой" охвачено 97 процентов жителей Поморья.

Но 281 населенный пункт оказался вне зоны приема нового типа сигнала - это самые отдаленные и труднодоступные уголки области. Однако 16 тысяч северян, которые в них проживают, не останутся без современного телевидения.

- Там, где не была построена наземная инфраструктура цифрового ТВ, будет организовано бесплатное спутниковое цифровое вещание государственных телеканалов, входящих в два мультиплекса, - сообщил "РГ" министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев.

Согласно изменениям, внесенным в конце 2018 года в Федеральный закон "О связи", операторы спутникового ТВ обязаны предоставлять жителям населенных пунктов, не охваченных "цифрой", бесплатный доступ к федеральным общедоступным каналам. Но для этого необходимо оборудование, а в глубинке живет немало пожилых людей, для которых покупка спутниковой "тарелки" может стать настоящей проблемой.

Таким телезрителям помогут и финансово, и организационно.

- Правительство региона разработало меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих вне зоны охвата наземной "цифры", - пояснил Николай Родичев. - Специально для них был принят областной закон, предусматривающий компенсацию расходов на приобретение комплекта оборудования для приема спутникового сигнала, включающего параболическую антенну, конвертер и ресивер.

Компенсацию в размере 4500 рублей выплатят через отделы соцзащиты пенсионерам, многодетным семьям, получателям "детских" пособий и государственной социальной помощи.

От операторов спутникового ТВ получены подтверждения о выпуске комплектов оборудования, пригодного для приема 20 каналов на всей территории Архангельской области. Его стоимость на специальных льготных условиях составит как раз 4500 рублей.

Для тех, кто не сможет самостоятельно приобрести оборудование, будут формироваться коллективные заявки в местных администрациях или отделениях "Почты России". В установке антенн помогут специалисты спутниковых операторов или компаний-партнеров.