В Таврическом саду Петербурга прозвучат "Песни Победы"

10 мая в Таврическом саду Петербурга с 15 до 18 часов будут звучать "Песни Победы".

В праздничном концерте, подготовленном муниципальным образованием "Смольнинское" в партнерстве с Государственным мемориальным музеем А.В. Суворова, выступят участники VI Российского суворовского патриотического фестиваля искусств "Александр Суворов - 290 лет".

Военные, лирические и народные песни исполнят мастера сцены, сотрудничающие с фестивалем как члены жюри: заслуженный артист РФ, солист Санкт-петербургского театра "Рок-опера" Владимир Дяденистов, заслуженный артист Татарстана, победитель телепроектов "Живой звук" и "Главная сцена" Альберт Жалилов, лауреат премии "Золотой софит", солист "Петербург-концерта" Владимир Вьюров.

Перед петербуржцами и гостями города выступят Русский хор Санк-Петербургского института культуры и искусств, Камерный оркестр народных инструментов "Невский стиль", а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов Сергей Лебедев и Юлия Черняновская.

В концерте также примут участие коллективы и солисты - победители I тура конкурсной программы фестиваля.

Кроме концерта гостей праздника в Таврическом саду, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, ждет широкая интерактивная программа с участием исторических реконструкторов и угощение военно-полевой кухни.