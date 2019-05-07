95-летний участник Сталинградской битвы Александр Яковлевич Рекалов из Новороссийска стал финалистом всероссийского конкурса "Спасибо Интернету". Сегодня он без труда общается с родными и друзьями по cкайпу, обменивается электронными письмами, живо интересуется новостями.

Александр Рекалов: Работе с компьютером я научился еще пятнадцать лет назад. Фото: Владимир Аносов

По признанию пенсионера, освоить компьютер ему помогла первая профессия: в годы Великой Отечественной войны он служил командиром роты связи и с техникой всегда хорошо ладил.

- Все началось с увлечения цветной фотографией, - рассказал корреспонденту "РГ" Александр Яковлевич. - Нужно было оборудование, а тут увидел у знакомого компьютер. Он мне раскрыл основные принципы устройства. Потихоньку во все вник. Узнал, что такое "Яндекс" и Google, понял, что в интернете можно найти ответы на все вопросы. Например, свободно могу узнать погоду на ближайшие дни. Это же прекрасно! - улыбается собеседник. - У меня трое детей - все давно разъехались. Но хочется поговорить с ними вживую, у меня уже и правнуков много. Они присылают фотографии, и я всегда в курсе событий.

В Новороссийск Александр Яковлевич вместе с женой Лидией Борисовной переехал четыре года назад, долгое время супруги жили в Запорожье на Украине. Уезжать не собирались, пока после событий на майдане ветерана не вызвали в одно силовое ведомство и не предупредили: "С орденами на улицу не выходи, могут быть неприятности".

- Неожиданно из защитника Родины превратился в оккупанта, - удивляется Александр Рекалов. - Посовещавшись с семьей, решил переехать на родину моей второй жены. Там продали квартиру, тут сразу купили. Государство помогло, так что все быстро уладилось.

Секрета своего долголетия Рекалов не скрывает: "Нужно идти в ногу со временем и быть любознательным". Увлекшись фотографией, научился работать в "цифре" - ретуширует снимки в приложениях, понравившиеся кадры печатает дома на принтере. В заявке на конкурс "Спасибо Интернету-2018", организованный Пенсионным фондом России, ветеран написал, что День Победы отмечает по-особому. Надевает китель с орденами и медалями, наливает "фронтовые сто грамм" и, сев перед экраном монитора, принимает поздравления от родственников и друзей из дальних уголков страны.

Кстати

Самые активные

По результатам конкурса "Спасибо Интернету-2018" был составлен рейтинг активности регионов в обучении компьютерной грамотности пожилых людей. Победителем в номинации "Самый активный регион" третий год подряд признана Республика Татарстан: участниками конкурса с 2015 года стали 506 пенсионеров республики. Как отмечают эксперты проекта, в 2018 году поступило свыше 3300 заявок: 67,2 процента пенсионеров проходили обучение на специализированных курсах, 32,8 - обучались самостоятельно, в том числе по программе онлайн "Азбука Интернета".

Тем временем

Что такое компьютерное многоборье

С 2011 года в России проходит чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В подобных турнирах также участвуют и соотечественники из Армении, Белоруссии, Великобритании, Испании, Словении, Финляндии и других стран. Средний возраст "игроков" - 70 лет. В прошлом году финал чемпионата состоялся в Пятигорске.