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07.05.2019 18:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Око за оком

Камеры фотовидеофиксации наводят порядок на дорогах
Текст: Александр Гавриленко
За первый квартал этого года количество дорожно-транспортных происшествий в Ростовской области по сравнению с прошлым уменьшилось на 19,3 процента. Специалисты считают, что это результат достигнут благодаря тому, что в прошлом году на дорогах областного центра установили 106 новых стационарных камер фотовидеофиксации.
Всего на дорогах Ростова-на-Дону и области установлено 267 комплексов автомобильной фиксации. Фото: Александр Корольков Всего на дорогах Ростова-на-Дону и области установлено 267 комплексов автомобильной фиксации. Фото: Александр Корольков
Всего на дорогах Ростова-на-Дону и области установлено 267 комплексов автомобильной фиксации. Фото: Александр Корольков

Их эффективность удивила даже видавших виды гаишников - например, за первые несколько минут работы камер на главной улице Ростова-на-Дону Большой Садовой было зафиксировано около 40 нарушений скоростного режима, причем некоторые мчались со скоростью до 140 километров в час. Однако постепенно ростовчане привыкли к постоянному наблюдению и стали ездить более аккуратно.

За первый квартал 2019 года число ДТП уменьшилось на 19,3 процента. Специалисты уверены: это благодаря камерам фотовидеофиксации

Всего на дорогах Ростова-на-Дону и области установлено 267 комплексов автомобильной фиксации. По словам специалистов, чтобы снизить число аварий и жертв на дорогах, нужно менять менталитет участников дорожного движения. И в этой сфере на Дону есть интересные примеры частной инициативы. В прошлом году в Новошахтинске появился уникальный общественный проект "Народный патруль", который занимается борьбой со злостными нарушителями ПДД.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
В Подмосковье перенастроят камеры фото- и видеофиксации на дорогах

Борьба ведется при помощи мобильных телефонов и видеорегистраторов - жители города, которые случайно засняли нарушение, могут закачать запись на специальный сайт, где ее "берут в разработку" сотрудники полиции. Местная ГИБДД обязалась реагировать на все выявленные нарушения. Как следствие, за первый месяц работы было заведено несколько десятков дел.

Поначалу многие расценивали это как "стукачество", но со временем горожане поняли, что это делается для их же собственной безопасности. Так что "агентов правопорядка" в городе все больше, и авторы проекта хотят распространить свой опыт на все российские регионы.

Учитывая эффективность камер фотовидеофиксации в Ростове-на-Дону, местные власти решили распространить этот опыт на муниципальные образования. Губернатор области Василий Голубев поручил министерствам и ведомствам региона проработать возможность устанавливать им собственные камеры фотовидеофиксации.

- Если средства от штрафов будут хотя бы частично оставаться в районах, работать на территории, то это принесет очевидную пользу. А самое главное - наличие систем фотовидеофиксации неизбежно повысит безопасность дорожного движения, - считает он.

Кстати

88 из 106 камер в Ростове-на-Дону должны фиксировать превышение скорости и движение по выделенным для общественного транспорта полосам. Остальные будут следить за парковками и трафиком на перекрестках. Кстати, данные камер фотовидеофиксации будут учитывать при настройке светофоров, чтобы повысить пропускную способность дорог в часы пик.

Происшествия ЧП ДТП Правительство МВД ГИБДД Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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