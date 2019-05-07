Рекрутеры проанализировали изменения на рынке труда молодых специалистов, произошедшие за минувшие десять лет. Оказалось, что студентам устроиться на работу сегодня гораздо проще, чем раньше: по данным HeadHunter, доля вакансий, предназначенных для молодых специалистов, увеличилась с трех до семи процентов. Если десять лет назад таким соискателям проще всего было найти административную работу в финансовой и ИТ-сфере, то теперь наиболее доступной стала сфера продаж.

Эксперты считают, что современная молодежь внимательнее отслеживает ситуацию на рынке труда, чем десять лет назад. Сейчас большинство резюме студентов ориентированы именно на те профессиональные области, куда их охотнее всего зовут. В целом общероссийские тенденции проявляются и на региональном уровне. Хотя, конечно, на юге своя специфика.

- Только за последний год количество вакансий для молодых специалистов в Южном федеральном округе выросло на десять процентов, а число резюме - на 16. Конкуренция среди молодых специалистов в регионе - 9 - 10 человек на место, - отмечает руководитель PR-службы макрорегиона "Юг" компании HeadHunter Алена Манохина.

По статистике на вакансии для студентов и начинающих работников в регионе претендуют в основном соискатели в возрасте 20 - 25 лет с опытом работы до года и с высшим образованием. Они наиболее востребованы в сфере продаж (32 процента) и консультировании (11 процентов). Там же, кстати, предлагается и наиболее высокая зарплата в регионе (30000 рублей). Ожидания рынка совпадают с планами соискателей. Вакансии именно в этих сферах наиболее востребованы. В продажах намерены начинать карьеру 16 процентов молодых специалистов, в сфере консультирования - 10 процентов. При этом уровень средней ожидаемой зарплаты - 20000 рублей.

10 лет назад молодые специалисты на юге России тоже требовались в основном в сферу продаж (21 процент вакансий). Но на втором месте по количеству предлагаемых на рынке вакансий (14 процентов) тогда оказалась сфера ИТ, интернет и мультимедиа. Однако сами молодые специалисты в то время хотели работать в основном в продажах и в финансово-банковском секторе (примерно по 12 процентов резюме).

В Союзе работодателей Ростовской области отмечают, что больше шансов устроиться на работу сейчас у выпускников тех учебных заведений, где за эти десять лет была выстроена система взаимодействия с потенциальными работодателями. Речь идет о создании профильных кафедр, регулярном посещении предприятий во время учебы, участии работодателей в учебном процессе и, конечно же, о полноценной практике.

- К сожалению, в регионе есть и такие учебные заведения, которые не имеют необходимой базы для подготовки специалистов. Например, ветеринаров могут готовить без учебного полигона. Будущие специалисты учатся ставить уколы кошкам и собакам, а крупного рогатого скота практически не видят и даже боятся его. Разумеется, в хозяйстве такого ветеринара к стаду не подпустят, - говорит вице-президент - исполнительный директор Союза работодателей Ростовской области Виктор Нетесанов.

По данным службы занятости населения Ростовской области, в прошлом году за помощью в трудоустройстве обратились 1386 выпускников вузов и других образовательных учреждений. Трудоустроить удалось 917.

- Многие молодые специалисты при попытках трудоустроиться получают отказ в связи с отсутствием опыта работы и несоответствием требуемой квалификации, - отмечают в ведомстве.

Чтобы изменить ситуацию, в области введен институт наставничества. В прошлом году под руководством наставников удалось трудоустроить 131 молодого специалиста. Еще одним перспективным направлением в службе занятости считают ярмарки вакансий. Как показывает практика, около 30 процентов соискателей находят работу именно на таких мероприятиях.

- Сегодня молодежь, выбирая профессию, ориентируется в первую очередь на зарплату. А поскольку сейчас рабочие и технические специальности высокооплачиваемые, к ним проявляется повышенный интерес. При этом все чаще работодателей интересует специалист-универсал. Недавно, например, я был в Тарасовском районе и говорил с фермером, у которого есть две тысячи гектаров земли и современная техника. Ему не нужно много работников, но нужны такие специалисты, которые могли бы выполнять функции автомеханика, водителя и иметь при этом компетенцию сварщика, слесаря, токаря... Такие специалисты получают 50 000 рублей в месяц. Это хорошая зарплата для села, и работники держатся за свои места. В крупных хозяйствах ситуация похожая. И тут мы опять возвращаемся к связке образовательных заведений и работодателей, - отмечает Виктор Нетесанов.

Специалисты обратили внимание еще на одну тенденцию - зарплатные ожидания молодых специалистов. Молодежь всегда была амбициозна, но в последние годы наиболее активные и одаренные студенты еще во время учебы начали получать неплохие гранты. А такая практика, увы, приучает их к большим деньгам еще до работы на производстве. Попадая же на предприятие, выпускники испытывают на первых порах некоторое разочарование. Впрочем, со временем "болезнь роста", как называют ее эксперты, проходит. Но, кстати, и в этом случае тесное взаимодействие с будущим работодателем во время учебы изначально ориентирует ребят на адекватное восприятие будущей зарплаты. А работодатели, в свою очередь, выращивают именно тех специалистов, которые им нужны.