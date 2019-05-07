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07.05.2019 21:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Автомеханик с навыками сварщика

Количество вакансий для молодежи на юге выросло на десять процентов
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 97(7855)
Рекрутеры проанализировали изменения на рынке труда молодых специалистов, произошедшие за минувшие десять лет. Оказалось, что студентам устроиться на работу сегодня гораздо проще, чем раньше: по данным HeadHunter, доля вакансий, предназначенных для молодых специалистов, увеличилась с трех до семи процентов. Если десять лет назад таким соискателям проще всего было найти административную работу в финансовой и ИТ-сфере, то теперь наиболее доступной стала сфера продаж.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Эксперты считают, что современная молодежь внимательнее отслеживает ситуацию на рынке труда, чем десять лет назад. Сейчас большинство резюме студентов ориентированы именно на те профессиональные области, куда их охотнее всего зовут. В целом общероссийские тенденции проявляются и на региональном уровне. Хотя, конечно, на юге своя специфика.

Фото: iStock
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- Только за последний год количество вакансий для молодых специалистов в Южном федеральном округе выросло на десять процентов, а число резюме - на 16. Конкуренция среди молодых специалистов в регионе - 9 - 10 человек на место, - отмечает руководитель PR-службы макрорегиона "Юг" компании HeadHunter Алена Манохина.

По статистике на вакансии для студентов и начинающих работников в регионе претендуют в основном соискатели в возрасте 20 - 25 лет с опытом работы до года и с высшим образованием. Они наиболее востребованы в сфере продаж (32 процента) и консультировании (11 процентов). Там же, кстати, предлагается и наиболее высокая зарплата в регионе (30000 рублей). Ожидания рынка совпадают с планами соискателей. Вакансии именно в этих сферах наиболее востребованы. В продажах намерены начинать карьеру 16 процентов молодых специалистов, в сфере консультирования - 10 процентов. При этом уровень средней ожидаемой зарплаты - 20000 рублей.

10 лет назад молодые специалисты на юге России тоже требовались в основном в сферу продаж (21 процент вакансий). Но на втором месте по количеству предлагаемых на рынке вакансий (14 процентов) тогда оказалась сфера ИТ, интернет и мультимедиа. Однако сами молодые специалисты в то время хотели работать в основном в продажах и в финансово-банковском секторе (примерно по 12 процентов резюме).

Фото: Служба такси "Мехкари"
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В Союзе работодателей Ростовской области отмечают, что больше шансов устроиться на работу сейчас у выпускников тех учебных заведений, где за эти десять лет была выстроена система взаимодействия с потенциальными работодателями. Речь идет о создании профильных кафедр, регулярном посещении предприятий во время учебы, участии работодателей в учебном процессе и, конечно же, о полноценной практике.

- К сожалению, в регионе есть и такие учебные заведения, которые не имеют необходимой базы для подготовки специалистов. Например, ветеринаров могут готовить без учебного полигона. Будущие специалисты учатся ставить уколы кошкам и собакам, а крупного рогатого скота практически не видят и даже боятся его. Разумеется, в хозяйстве такого ветеринара к стаду не подпустят, - говорит вице-президент - исполнительный директор Союза работодателей Ростовской области Виктор Нетесанов.

По данным службы занятости населения Ростовской области, в прошлом году за помощью в трудоустройстве обратились 1386 выпускников вузов и других образовательных учреждений. Трудоустроить удалось 917.

- Многие молодые специалисты при попытках трудоустроиться получают отказ в связи с отсутствием опыта работы и несоответствием требуемой квалификации, - отмечают в ведомстве.

Чтобы изменить ситуацию, в области введен институт наставничества. В прошлом году под руководством наставников удалось трудоустроить 131 молодого специалиста. Еще одним перспективным направлением в службе занятости считают ярмарки вакансий. Как показывает практика, около 30 процентов соискателей находят работу именно на таких мероприятиях.

Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга
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- Сегодня молодежь, выбирая профессию, ориентируется в первую очередь на зарплату. А поскольку сейчас рабочие и технические специальности высокооплачиваемые, к ним проявляется повышенный интерес. При этом все чаще работодателей интересует специалист-универсал. Недавно, например, я был в Тарасовском районе и говорил с фермером, у которого есть две тысячи гектаров земли и современная техника. Ему не нужно много работников, но нужны такие специалисты, которые могли бы выполнять функции автомеханика, водителя и иметь при этом компетенцию сварщика, слесаря, токаря... Такие специалисты получают 50 000 рублей в месяц. Это хорошая зарплата для села, и работники держатся за свои места. В крупных хозяйствах ситуация похожая. И тут мы опять возвращаемся к связке образовательных заведений и работодателей, - отмечает Виктор Нетесанов.

Специалисты обратили внимание еще на одну тенденцию - зарплатные ожидания молодых специалистов. Молодежь всегда была амбициозна, но в последние годы наиболее активные и одаренные студенты еще во время учебы начали получать неплохие гранты. А такая практика, увы, приучает их к большим деньгам еще до работы на производстве. Попадая же на предприятие, выпускники испытывают на первых порах некоторое разочарование. Впрочем, со временем "болезнь роста", как называют ее эксперты, проходит. Но, кстати, и в этом случае тесное взаимодействие с будущим работодателем во время учебы изначально ориентирует ребят на адекватное восприятие будущей зарплаты. А работодатели, в свою очередь, выращивают именно тех специалистов, которые им нужны.

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