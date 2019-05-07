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07.05.2019 13:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Житель столицы Кубани Владимир Шатохин, обладатель крупного выигрыша в размере более 74 миллионов рублей, рассказал, на что потратил деньги. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании, которая распространяет государственные лотереи.

Фото: iStock
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Как мы уже рассказывали, в июле 2018 года Владимир купил свой счастливый билет Гослото "6 из 45" всего за 400 рублей. По признанию победителя, первой о выигрыше узнала супруга, а затем новость мгновенно облетела всю страну.

- Помню, я ехал с шефом. Вдруг по радио объявляют: "Краснодарец выиграл 74 миллиона рублей, и называют мои имя и фамилию. Он удивленно спросил, не я ли это? Я спокойно подтвердил, - делится победитель.

На выигранные деньги супруги Шатохины решили приобрести дочери квартиру и земельный участок, себе же Владимир купил новый внедорожник. В ближайших планах - отправиться путешествовать по стране и за рубеж. Также семья думает вложить деньги в капитальный ремонт своего частного дома, уж сильно прикипели к родным стенам.

"Пару лет назад в здании поплыл фундамент и треснули стены. Сейчас мы решаем эту проблему: разберем каждую комнату и заново ее отстроим. Дополнительно возвели второй этаж, куда скоро переедут родители", - говорит сын Владимира Николай Шатохин.

Как признается мультимиллионер, выигрыш еще больше сплотил семью: они стали чаще собираться вместе - организовывают пикники в парке или прямо у себя во дворе.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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