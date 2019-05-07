Мэрия Ялты вернула 1,4 гектара земли в центре города

Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил третий по счету иск о возвращении в муниципальную собственность земельных участков возле кинотеатра "Сатурн" в центре Ялты. Таким образом, частнику не удастся застроить коммерческой недвижимостью почти 1,4 гектара земли, переданной в аренду еще в 2005 году соратникам экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

Ранее, 19 и 25 марта соответственно, суд вернул городу участки площадью 423 и 9545 квадратных метра соответственно. На первом располагается общественный туалет за зданием кинотеатра "Сатурн". А второй включает в себя всю территорию вокруг здания Дома торговли - от улицы Тренева до фонтана на площади Советской, в том числе под возведенными здесь торговыми павильонами и пристройками и автопарковкой.

- И вот, наконец, решена судьба и последнего участка - площадью 3875 квадратных метров, в границы которого входят фонтан перед зданием администрации и прилегающая к нему часть площади Советской до придорожных куртин улицы Киевской, - рассказал глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - Иски администрации были основаны на земельном законодательстве и были направлены в первую очередь на восстановление нарушенных прав муниципалитета.

Юристу администрации Михаилу Воронову удалось доказать в суде, что арендатор недобросовестно пользовался переданным ему имуществом многие годы. В частности, вокруг Дома торговли появилось большое количество объектов, что прямо противоречит предмету и цели договора аренды.

- Земельный участок не осваивался, а работы, предусмотренные договором 49-летней аренды, не осуществлялись, - уточнил он. - И это в то время, как в аренде у коммерческой структуры оказалась центральная площадь Ялты, которая является местом общего пользования. По закону это недопустимо. Ведь при желании арендатор мог бы в любой момент просто закрыть проход по площади. Именно так фирма "Скай плаза" поступает на соседнем участке у кинотеатра "Сатурн", несмотря на запреты властей, контролирующих органов и протесты ялтинцев. Поэтому муниципалитет был вынужден упреждать использование центра Ялты вразрез с интересами города и местных жителей.

После возвращения в муниципальную собственность хозяйственникам и коммунальщикам придется сильно постараться, чтоб привести эту территорию в полный порядок. Ведь здесь частично уничтожена тротуарная плитка, нарушены газоны.

- Следующим шагом станет обустройство здесь зон для отдыха и прогулок, чтобы это место общего пользования стало комфортным и уютным для ялтинцев и гостей курорта, - заверил мэр Алексей Челпанов.

Правда, чтобы все эти планы стали реальностью, придется подождать: застройщик скорее всего подаст апелляции на вынесенные решения.

По информации из открытых источников, единственным владельцем фирмы "Скай Плаза" является Ольга Борисова - теща бывшего руководителя крымского отделения партии "Фронт перемен", евпаторийца Алексея Бурбака, который в прессе чаще всего упоминается как одноклассник экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Его брат Максим Бурбак - экс-министр инфраструктуры Украины, депутат Верховной Рады двух созывов - находится под персональными санкциями со стороны России.