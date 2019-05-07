Минобороны опубликовало уникальные фото разрушенного Севастополя

Министерство обороны РФ впервые опубликовало уникальные архивные документы, карты и фотографии, рассказывающие о самых важных этапах освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Среди документов из фондов Центрального архива - журнал боевых действий войск Приморской армии, схема оборонительных сооружений противника и базирования авиации с данными аэрофотосъемки и трофейными материалами, редчайшие фотоматериалы, а также протоколы, акты, статьи из периодических изданий о кровопролитных боях.

В итоговой оперсводке за 9 мая говорится, что части 32-й гвардейской стрелковой дивизии буквально "на плечах" противника ворвались в южную часть Севастополя. В уличных боях, отвоевывая улицу за улицей, во взаимодействии с частями 51-й армии полностью овладели западной частью города. Войдя в город, бойцы дивизии водрузили Красное знамя на Севастопольской панораме.

Преследуемые фашисты отчаянно сопротивлялись и были вынуждены отойти к мысу Херсонес. Но там корабли Черноморского флота, советские самолеты и артиллерия не допустили подхода кораблей гитлеровцев для отступления. К 9 часам 45 минутам утра 12 мая группировка противника перестала существовать. Взятый в плен генерал-лейтенант Беме отметил "особенно изумительную работу русской артиллерии, решительные наступательные действия и упорство в бою русской пехоты". Также он отметил, что на полуострове Херсонес осталось убитыми, ранеными и пленными не менее 20 тысяч гитлеровцев.

В мультимедийном разделе впервые опубликованы фотографии улиц и зданий, снятые участниками освобождения Севастополя. Поражают чудовищные разрушения после отступления фашистов, подтверждаемые статистикой. Согласно архивным данным, в городе осталось всего семь зданий под крышами, от довоенного населения в 112 тысяч - чуть более 2000 человек.

"Севастополя нет. Есть место, на котором стоял город, - констатировал в мае 1944-го Герой Советского Союза, летчик Михаил Авдеев. - От горизонта до горизонта горы и холмы дымящихся руин".

Напомним, в минувшее воскресенье в Севастополе стартовал историко-патриотический фестиваль "Знамена Победы", приуроченный к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Реконструкторы со всей России воссоздали исторический эпизод штурма Сапун-горы. До 9 мая на территории Мемориального комплекса для гостей фестиваля будут работать многочисленные интерактивные площадки "Ожившая история", "Поздравь ветерана с Победой", "Партизанский лагерь", "Юный поисковик". Также для посетителей музея представлены образцы оружия Великой Отечественной войны и ретрофотоателье.