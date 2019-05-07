На Дону судмедэксперт перепутал преступление и болезнь

В Ростовской области передано в суд уголовное дело в отношении судмедэксперта, обвиняемого в халатности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

По данным следствия, в мае 2017 года был обнаружен труп женщины без видимых телесных повреждений. Судебно-медицинский эксперт Аксайского отделения ГБУ РО "БСМЭ" указал, что причина смерти - ишемическая болезнь сердца.

Однако в декабре того же года правоохранители установили, что смерть женщины носила криминальный характер. Тело погибшей эксгумировали, и была проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

- Из-за допущенной халатности не удалось своевременно изобличить виновных в гибели женщины. Преступники же впоследствии совершили еще несколько злодеяний, - уточнили в ведомстве.