В этом году на юге России зафиксировано, возможно, самое массовое вымирание пчел за всю историю страны. Это может грозить колоссальными проблемами. Дело не только в том, что с прилавков исчезнет натуральный российский мед. Это сразу ударит по урожайности в АПК, ведь пчелы опыляют до 90 процентов основных сельхозкультур. Об этом рассказал глава Союза пчеловодов Дона Александр Железняков.

Причин этому несколько. Во-первых, в нынешнем году непростая весна. Крупные южные пасеки обычно зимуют на Северном Кавказе, а в марте и начале апреля там было резкое похолодание, прошли ураганы. В итоге пчелы за зиму сильно ослабели. Раннее тепло спровоцировало более ранний, чем обычно, вылет насекомых, затем снова последовал холод. Теплая и влажная погода привела к распространению болезней.

Но страшнее природно-климатических условий бесконтрольность в отрасли, нежелание региональных властей наводить порядок. Согласно опросам пчеловодов, из-за массового применения пестицидов каждую зиму на пасеках гибнет от 20 до 40 процентов пчелосемей. А выжившие особи теряют иммунитет и передают нежизнеспособные гены потомкам.

В одной деревне недалеко от Ростова-на-Дону местное сельхозпредприятие разбило фруктовый сад вблизи поселка в нарушение всех санитарных и гигиенических норм. Более того, без предупреждения начали протравливать деревья мощнейшими пестицидами. Пчеловод обратился в администрацию района с жалобой, но чиновники его не поддержали: дескать, фрукты важнее меда. Насколько мне известно, в России до суда не довели ни одного подобного дела. Почти невозможно доказать, что именно это опрыскивание привело к гибели пасеки.

К тому же сами пчеловоды зачастую не следят за своими ульями. Бесконтрольность рождает безответственность. Крупные пасеки - это серьезный бизнес, там понимают цену ошибки и тщательно следят за состоянием пчел. Небольшие же пасеки обычно работают под черным флагом и не попадают под контроль ветеринарных служб. Одна такая больная пасека из 15 - 20 ульев может заразить смертельными болезнями пчел в радиусе 30 - 40 километров.

Вообще, пчелиные колонии сокращаются по всему миру. В Европе каждую зиму популяция уменьшается в среднем на 20, а в США - на 30 - 35 процентов. Но там этому пытаются противостоять. Во Франции, например, каждая мелкая пасека закреплена за ветаптекой. У пчеловода расписано, когда и какие процедуры он обязан проводить. И если он все выполняет, то к нему вообще никаких вопросов не возникает.

Россия могла бы стать главным поставщиком меда на мировой рынок (до революции 1917 года наши пчеловоды поставляли мед, пергу и маточное молочко в императорские дворцы Европы). Но из-за наличия химии иностранцы сегодня отказываются его покупать.

Недавно к нам обратился крупный предприниматель, которому принадлежит несколько кондитерских заводов в Европе. Раньше он покупал мед в Аргентине, но из-за того что местные власти разрешили выращивание растений с ГМО, Германия запретила ввоз продуктов из этой страны. Он предложил закупать 200 тонн меда в неделю. Мы представили 50 с лишним образцов из разных регионов, но ни один не соответствовал стандартам. А ведь это был контракт на несколько миллионов евро.