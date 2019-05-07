На Каспии будет создан логистический кластер

Строительство в Астраханской области транспортно-транзитного кластера позволит перераспределить транспортные потоки на Каспии в пользу России, а также обеспечить перевозку коммерческих грузов из стран Азии в Европу. Об этом шла речь на совещании по вопросам развития транспортной и энергетической инфраструктуры каспийского региона.

- На Каспии и Волге нет контейнерных терминалов, но мы видим поток, который идет транзитом из Китая через Казахстан и Азербайджан, а также с юга, из Индии. Мы рассматривали вопрос размещения в Астраханской области крупного контейнерного терминала, где будет происходить перевалка грузов на автомобильный транспорт, - заявил председательствующий на совещании помощник президента РФ Игорь Левитин.

При этом Игорь Левитин заметил, что для создания в Астрахани контейнерного терминала потребуется реанимировать строительство Северного и Восточного транспортных обходов города. Ведь такой терминал притянет в регион тысячи автомобилей.

- Они не должны проходить через город. Должна быть отдельная территория со своими производственными мощностями. Такие терминалы строятся на Дальнем Востоке и точно такие же сейчас появляются на всех пунктах, где Россия будет принимать транзитные потоки, - отметил Левитин.

Менеджер по мультимодальным перевозкам крупной транспортной компании Павел Радько считает, что для развития перевозок и качественного сервиса Каспию требуется устойчивый грузопоток, конкуренция среди перевозчиков и различных сервисов по доставке грузов.

- Альтернативой водному маршруту, самым быстрым вариантом транспортировки является автотранспорт. Железная дорога также старается не отставать, предлагая контейнерные перевозки в обход моря. В такой ситуации конкурентоспособность морской доставки выглядит сомнительно. Ею будут пользоваться те, кто не нашел других подходящих способов перевозки груза, - считает Павел Радько.

Заместитель генерального директора другой компании, специализирующейся на перевозках, Ирина Капитанова уверена, что морской и речной транспорт может занять достойное место в будущем транспортно-транзитном кластере.

- Раньше Россия занимала лидирующие позиции в морских перевозках на Каспии. Сегодня же крупнейшими портами считаются азербайджанский Баку и казахстанский Актау. Правительства Азербайджана и Казахстана защищают рынок от проникновения новых игроков, а геополитическая ситуация способствует сдерживанию российского грузопотока. Мешает также слабое техническое оснащение наших портов и низкий уровень присутствия российского флота на Каспии. Грузопоток, идущий в Иран через Махачкалу, не способен обеспечить его 100-процентную загрузку, а санкции против Ирана не дают развивать транзит грузов в Европу. В то же время новый порт Туркменбаши мог бы стать связующим звеном на Каспийском море и дозагрузить российские порты Оля, Махачкала и Астрахань за счет переориентации на море грузов из Узбекистана, Казахстана и Ирана, - считает она.

Эксперты уверены, что при решении ряда проблем, в том числе инфраструктурных, в России удастся сформировать коридор, который объединит различные виды транспорта.