На Каспии будет создан логистический кластер

Новости

Porsche оштрафовали на полмиллиарда евро из-за "дизельного скандала" 21:55
Эксперт прокомментировал сокращение новогодних каникул в 2020 году 21:46
Лесные пожары подошли к населенным пунктам Иркутской области 21:40
Скончалась автор саги о гардемаринах писательница Нина Соротокина 21:34
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины 21:10
Каждый пятый молочный продукт в России в 2018 году являлся фальсификатом 21:05
Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки 20:52
В Крыму двух осужденных украинских рыбаков отпустили домой 20:44
На раскопках в центре Пскова нашли уникальный киот 20:31
В Петербурге пройдет выставка "История России глазами детей" 20:21
ЦПК подготовит космонавтов к высадке на Луну, Марс и другие планеты 20:01
Турция отказалась от ограничительных мер для российской металлопродукции 19:39
Минэкономразвития прогнозирует снижение в мае годовой инфляции до 5% 19:29
Во Франции взяли в заложники посетителей табачного магазина 19:26
В Крыму ФСБ задержала 15 организаторов подпольных казино 19:23
В Госдуме назвали агонией реакцию Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса 19:18
Петербургский суд смягчил приговор "ловцу покемонов" Соколовскому 19:18
В Дагестане загорелась АЗС, расположенная на федеральной трассе 18:42
В Башкирии задержали поджигателя, виновного в гибели женщины и детей 18:40
Константину Ярошенко удалили в американской тюрьме опухоли желудка 18:39
Названы самые продаваемые автомобили в истории 18:31
Британия будет участвовать в выборах в Европарламент 18:28
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей 18:28
В Нижнем Новгороде на детей обрушилась кирпичная стена сарая 18:25
Дом ямщика Ширяева в Москве стал объектом культурного наследия 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
07.05.2019 21:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Перевести потоки

На Каспии будет создан логистический кластер
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 97(7855)
Строительство в Астраханской области транспортно-транзитного кластера позволит перераспределить транспортные потоки на Каспии в пользу России, а также обеспечить перевозку коммерческих грузов из стран Азии в Европу. Об этом шла речь на совещании по вопросам развития транспортной и энергетической инфраструктуры каспийского региона.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

- На Каспии и Волге нет контейнерных терминалов, но мы видим поток, который идет транзитом из Китая через Казахстан и Азербайджан, а также с юга, из Индии. Мы рассматривали вопрос размещения в Астраханской области крупного контейнерного терминала, где будет происходить перевалка грузов на автомобильный транспорт, - заявил председательствующий на совещании помощник президента РФ Игорь Левитин.

В Приморье расширили морской порт Зарубино
Морской порт Невельск расширили за счет Курил

При этом Игорь Левитин заметил, что для создания в Астрахани контейнерного терминала потребуется реанимировать строительство Северного и Восточного транспортных обходов города. Ведь такой терминал притянет в регион тысячи автомобилей.

- Они не должны проходить через город. Должна быть отдельная территория со своими производственными мощностями. Такие терминалы строятся на Дальнем Востоке и точно такие же сейчас появляются на всех пунктах, где Россия будет принимать транзитные потоки, - отметил Левитин.

Менеджер по мультимодальным перевозкам крупной транспортной компании Павел Радько считает, что для развития перевозок и качественного сервиса Каспию требуется устойчивый грузопоток, конкуренция среди перевозчиков и различных сервисов по доставке грузов.

- Альтернативой водному маршруту, самым быстрым вариантом транспортировки является автотранспорт. Железная дорога также старается не отставать, предлагая контейнерные перевозки в обход моря. В такой ситуации конкурентоспособность морской доставки выглядит сомнительно. Ею будут пользоваться те, кто не нашел других подходящих способов перевозки груза, - считает Павел Радько.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Морские перевозчики СЗФО попросили доработать онлайн-таможню

Заместитель генерального директора другой компании, специализирующейся на перевозках, Ирина Капитанова уверена, что морской и речной транспорт может занять достойное место в будущем транспортно-транзитном кластере.

- Раньше Россия занимала лидирующие позиции в морских перевозках на Каспии. Сегодня же крупнейшими портами считаются азербайджанский Баку и казахстанский Актау. Правительства Азербайджана и Казахстана защищают рынок от проникновения новых игроков, а геополитическая ситуация способствует сдерживанию российского грузопотока. Мешает также слабое техническое оснащение наших портов и низкий уровень присутствия российского флота на Каспии. Грузопоток, идущий в Иран через Махачкалу, не способен обеспечить его 100-процентную загрузку, а санкции против Ирана не дают развивать транзит грузов в Европу. В то же время новый порт Туркменбаши мог бы стать связующим звеном на Каспийском море и дозагрузить российские порты Оля, Махачкала и Астрахань за счет переориентации на море грузов из Узбекистана, Казахстана и Ирана, - считает она.

Эксперты уверены, что при решении ряда проблем, в том числе инфраструктурных, в России удастся сформировать коридор, который объединит различные виды транспорта.

Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область СКФО Дагестан Махачкала
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил не задерживать выплаты после ЧП в Шереметьево
В Госдуме назвали агонией реакцию Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса
Минтранс предложил наградить бортпроводников SSJ 100, спасших пассажиров
Разработан порядок изготовления автомобильных номеров
В России упростят процедуру признания инвалидности