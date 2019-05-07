На Кубани главу полиции района заподозрили в получении взятки

Начальника полиции ОМВД России по Новопокровскому району Краснодарского края подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

- Полиция Новопокровского района вела уголовное дело, по материалам которого местный житель подозревался в незаконной рубке зеленых насаждений, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кубани. - Начальнику районной полиции стали известны обстоятельства этого уголовного дела. В начале марта 2019 года полицейский встретился с родным братом подозреваемого и предложил ему передать 300 тысяч рублей, а взамен обещал оказать содействие: не привлекать его родственника к уголовной ответственности.

Однако, по версии следствия, о данном требовании полицейского мужчина сообщил в правоохранительные органы. 25 марта 2019 года обвиняемый - начальник ОВД - на территории отдела полиции встретился с заявителем и получил от последнего деньги в сумме 295 тысяч рублей. Дальнейшие действия полицейского были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Сейчас против начальника полиции возбуждено уголовное дело, а следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

На официальном сайте отделения полиции по Новопокровскому району Кубани говорится, что начальником подразделения на данный момент является Александр Ишутин. Он был назначен на эту должность в 2016 году.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, после возбуждения уголовного дела в отношении полицейского его отстранили от исполнения должностных обязанностей.

- В настоящее время решается вопрос об увольнении сотрудника из ОВД по отрицательным мотивам, - говорится в сообщении пресс-службы главка полиции края.