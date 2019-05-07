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07.05.2019 21:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Слабости сильного пола

В Астраханской области мужчины чаще забывают о долгах, чем женщины
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 97(7855)
Из-за неоплаченных долгов отложить заграничные майские каникулы придется более чем 28 тысячам жителей Астраханской области. Основное число невыездных астраханцев составляют должники по алиментам - 4 264 человека. Причем чаще всего о своих финансовых обязательствах забывают мужчины.

К такому выводу пришли судебные приставы в Астраханской области, составив психолого-социальный портрет должника в ходе всероссийской акции "Узнай о своих долгах".

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Как сообщила "РГ" официальный представитель регионального ФСПП Наталья Сурова, для сбора информации в крупных торговых центрах работал мобильный пункт, где любой желающий мог проверить наличие задолженности. Такой возможностью воспользовались около тысячи астраханцев. Судебные приставы с помощью компьютерных программ проанализировали данные астраханских должников и составили портрет среднестатистического клиента. Оказалось, что меньше всего горят желанием исполнять свои обязательства мужчины в возрасте от 31 до 42 лет, проживающие в сельской местности. Средняя сумма долга у них - 107 тысяч рублей. Кстати, должников-мужчин на 30 процентов больше, чем женщин. Хотя и самыми ответственными плательщиками тоже являются мужчины, правда, в другой "весовой" категории, старше 60 лет.

Среди слабого пола чаще всего не платят по счетам женщины от 43 до 60 лет, а вот девушки от 18 до 30 лет, напротив, добросовестно оплачивают свои кредиты, алименты и услуги ЖКХ.

Исследование также показало, что в Астраханской области чаще всего должниками становятся сельские жители. Самым задолжавшим районом в регионе является Ахтубинский, а среди городских - Ленинский.

Между тем

В Волгоградской области с начала года вынесено 75 тысяч постановлений о временном ограничении выезда должников за пределы РФ. Это на 174 процента больше, чем за первый квартал 2018 года. В?Калмыкии за границу выехать не смогут более 23 тысяч должников. В результате принятых мер с должников взыскано более четырех миллионов рублей.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Полномочия судебных приставов
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